MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Homem morre e outro fica ferido com gravidade após agressões em Alcântara

Daniela Rodrigues
Há 1h e 47min
Ambulância do INEM (Getty)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A segunda vítima foi assistida no local e transportada para o Hospital de São Francisco Xavier

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido na sequência de uma desordem envolvendo três indivíduos do sexo masculino, ocorrida na tarde desta quinta-feira, na Rua do Alvito, em Alcântara, Lisboa.

O alerta foi dado às 14:15. À chegada ao local, os meios policiais encontraram dois homens vítimas de agressões. Uma das vítimas já não apresentava sinais de vida, tendo o óbito sido confirmado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

A segunda vítima foi assistida no local e transportada para o Hospital de São Francisco Xavier.

As autoridades encontram-se a realizar diligências para localizar os suspeitos envolvidos na ocorrência. Até ao momento, não há qualquer indicação de que tenham sido utilizadas armas de fogo ou armas brancas durante as agressões.

As circunstâncias que estiveram na origem da desordem permanecem sob investigação.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Homicídio Alcântara Alvito INEM Crime
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Prisão preventiva para homem suspeito de disparos em prédio de Cascais. PSP apreende arsenal e uma granada

Há 19 min

Homem morre e outro fica ferido com gravidade após agressões em Alcântara

Há 1h e 47min

Jovem de 20 anos suspeito de sete focos de incêndio que ameaçaram plantação de centeio em Chaves

Há 2h e 21min

Homem de 51 anos ateou dois incêndios em Barcelos durante onda de calor e quando os termómetros marcavam 40 ºC

Há 3h e 23min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Uma vingança que chega oito anos depois: Ucrânia afunda navio russo que abriu fogo contra os seus militares no Estreito de Kerch

Ontem às 13:07

Infarmed manda retirar do mercado protetor solar

Ontem às 16:29

Camiões, motas e todo-o-terreno: coluna russa com mais de 50 veículos aniquilada por drones ucranianos em Donetsk

Hoje às 10:23

"Sempre quis ser 'bombardeira'": "Tsyhancha" recusou duas promoções para poder continuar a pilotar um dos drones mais letais da Ucrânia

Ontem às 13:33

Contra a presença de um navio militar britânico nas suas águas, Argentina acusa Reino Unido de incursão militar ilegal nas Malvinas

Hoje às 06:50

Baixas médicas, movimentos do rato ou uso dos teclados: método da Meta para selecionar despedimentos está a gerar várias queixas

Ontem às 11:36

"Momento marcante" no combate à obesidade: UE aprova Wegovy em comprimido

Ontem às 18:23

Estava fora de serviço mas apercebeu-se de um assalto. Militar da GNR acaba no hospital após confrontos com assaltantes

Ontem às 21:54

"Ou largas o saco ou dou-te um tiro": gerente de supermercado assaltado em plena rua de Telheiras. Ladrões levaram 30 mil euros

Hoje às 11:59

A poucas horas da afixação das notas, ainda há professores a classificar exames e problemas reportados sem resposta

Hoje às 09:41

Mulher mata a mãe, esconde corpo num canteiro e muda de aspeto para escapar às autoridades

Hoje às 10:52

Mundial 2026: Inglaterra 1-2 Argentina (resultado final)

Ontem às 18:37