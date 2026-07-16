Homem morre e outro fica ferido com gravidade após agressões em Alcântara

Há 1h e 47min

A segunda vítima foi assistida no local e transportada para o Hospital de São Francisco Xavier

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido na sequência de uma desordem envolvendo três indivíduos do sexo masculino, ocorrida na tarde desta quinta-feira, na Rua do Alvito, em Alcântara, Lisboa.

O alerta foi dado às 14:15. À chegada ao local, os meios policiais encontraram dois homens vítimas de agressões. Uma das vítimas já não apresentava sinais de vida, tendo o óbito sido confirmado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

A segunda vítima foi assistida no local e transportada para o Hospital de São Francisco Xavier.

As autoridades encontram-se a realizar diligências para localizar os suspeitos envolvidos na ocorrência. Até ao momento, não há qualquer indicação de que tenham sido utilizadas armas de fogo ou armas brancas durante as agressões.

As circunstâncias que estiveram na origem da desordem permanecem sob investigação.