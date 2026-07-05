Homem de 69 anos ia para a praia com a família e morreu atropelado

Há 3h e 2min

Alerta para o acidente foi registado às 09:30. A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória e o óbito foi confirmado no local

Um homem de 69 anos morreu na manhã deste domingo, na sequência de um atropelamento ocorrido na Estrada Interior da Circunvalação.

A vítima atravessava a via pública na companhia de familiares para apanhar um autocarro com destino à praia, quando foi colhida por um veículo ligeiro de passageiros.

O automóvel era conduzido por um homem de 23 anos, que não sofreu quaisquer ferimentos.

O alerta para o acidente foi registado às 09:30. A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória e o óbito foi confirmado no local.

As circunstâncias do atropelamento estão a ser investigadas.

As autoridades procederam ao isolamento da área e à realização das diligências necessárias no local do acidente.