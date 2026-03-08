Homem detido por agredir a mãe e ameaçar elementos da PSP

Há 57 min

Suspeito de 46 anos de idade contava já com “processos em investigação relacionados com a prática do mesmo tipo de crime”

A PSP deteve na quarta-feira, em Peniche, um homem suspeito de agredir e injuriar a própria mãe, de 65 anos, tendo ficado em liberdade após audiência para aplicação de medidas de coação, afirmou hoje o Comando Distrital de Leiria.

A detenção na quarta-feira surgiu após a PSP ter sido chamada a intervir “numa situação de agressões no seio familiar, em Peniche”, com os agentes no local a confirmarem que o suspeito teria “agredido e injuriado a sua mãe, de 65 anos de idade”, disse o Comando Distrital de Leiria, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a PSP, a vítima “apresentava marcas visíveis das agressões”, tendo sido assistida no local após recusa de transporte para unidade hospitalar. A vítima recusou também prestar declarações.

O homem de 46 anos de idade contava já com “processos em investigação relacionados com a prática do mesmo tipo de crime”, notou o Comando Distrital de Leiria.

Durante a intervenção dos polícias, o suspeito “adotou uma postura errática e hostil, procurando intimidar e confrontar” os agentes, referiu.

De acordo com a nota, os polícias tiveram de imobilizar e deter o indivíduo no local, depois de este ter persistido nas “injúrias, ameaças e agressões” aos agentes de autoridade.

Na quinta-feira, o homem foi presente a tribunal, tendo ficado em liberdade e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, aguardando julgamento ainda para o mês de março, disse a PSP.