Crime "repugnante" ameaça espalhar o caos em Belfast

CNN Portugal , PP
Há 46 min
Esfaqueamento na Irlanda do Norte (Peter Morrison/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A polícia da Irlanda do Norte apela à calma após um ataque "bárbaro" com faca ter despertado a indignação

A polícia da Irlanda do Norte apelou à calma após ter detido, na terça-feira, um homem sudanês por um ataque com faca que deixou uma pessoa em estado grave e suscitou apelos à manifestação nas redes sociais, escreve a agência Reuters.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, descreveu o incidente como "repugnante" depois de um vídeo do ataque, ocorrido na zona norte de Belfast na noite de segunda-feira, ter sido amplamente partilhado nas redes sociais.

O incidente, que de momento não está a ser tratado como terrorismo, ocorre num momento de tensões acentuadas na Grã-Bretanha, na sequência do homicídio de um estudante que foi algemado pela polícia enquanto agonizava devido a facadas, depois de o seu assassino, um homem sikh, ter alegado falsamente que se tratava de um ataque racista.

Segue-se também a repetidos protestos sobre a imigração, com partidos populistas a afirmarem que a política de asilo da Grã-Bretanha permitiu a entrada de homens perigosos no país. A Irlanda do Norte assistiu a motins anti-imigração no ano passado, no meio da indignação por causa de uma alegada agressão sexual.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Compreendo que a tentativa de homicídio da noite passada vá deixar as pessoas com uma variedade de emoções, desde o medo à raiva", afirmou numa conferência de imprensa o subcomissário da polícia da Irlanda do Norte, Ryan Henderson, que declarou o incidente como "crítico".

"Apelo à calma e à segurança de todas as nossas comunidades em resposta a isto."

Ele disse que a vítima, um homem na casa dos 40 anos, sofreu ferimentos graves nos olhos e cortes no rosto e nas costas durante o ataque "brutal", tendo sido encontrada uma faca de cozinha no local.

As imagens mostraram vários transeuntes a tentarem repelir o agressor antes da chegada da polícia, tendo os oficiais superiores reconhecido que foram eles que salvaram a vida do homem.

O suspeito, um cidadão sudanês de 30 anos, foi detido por suspeita de tentativa de homicídio.

A polícia informou que se sabe que ele residia na zona, tendo-lhe sido concedida autorização para permanecer no Reino Unido em setembro de 2023, após ter requerido asilo. Ele tinha viajado para Belfast em fevereiro desse ano de autocarro a partir de Dublin, tendo voado de Paris para lá numa data desconhecida.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Não há qualquer registo deste suspeito em nenhuma das nossas bases de dados de segurança nacional, e ele não era conhecido dos Serviços Policiais da Irlanda do Norte", afirmou o chefe da polícia Jon Boutcher.

Os líderes dos principais partidos políticos da Irlanda do Norte condenaram conjuntamente o ataque, classificando-o de «horrível», e apelaram também à calma, afirmando que distúrbios apenas prejudicariam as suas comunidades.

"O ataque de ontem à noite em North Belfast foi horrível e chocante. Muitas pessoas estão zangadas e muitas pessoas estão profundamente angustiadas", disse a primeira-ministra Michelle O'Neill aos jornalistas.

Uma publicação amplamente partilhada no Facebook e no WhatsApp apelou a protestos na terça-feira à noite e, em resposta, a polícia prometeu uma presença reforçada em toda a região.

"Ninguém, absolutamente ninguém na Irlanda do Norte quer ver uma repetição da desordem a que assistimos nos últimos anos", afirmou Henderson.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Homem Ataque Faca Decapitar Belfast
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Crime "repugnante" ameaça espalhar o caos em Belfast

Há 46 min

Uma nova droga por semana: Europa alerta para substâncias sintéticas cada vez mais potentes

Hoje às 13:22

UCRÂNIA • AO MINUTO | Bruxelas propõe novo pacote de sanções à Rússia centrado em setores de maior impacto

Hoje às 11:41

Rússia receia espionagem com IA e suspende sistema de vigilância que protege Putin

Hoje às 11:28
Mais Europa

Mais Lidas

opinião
Paulo Portas

"Não para lá de 2027, os modelos de inteligência artificial serão capazes de produzir o próximo modelo sem intervenção humana"

7 jun, 22:29
opinião
Mário Centeno

Centeno alerta para um problema de "12 mil milhões de euros" que Portugal tem em mãos - e uma das soluções pode ser o aumento de impostos

Ontem às 23:12

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

5 jun, 14:56

Matou o pai para defender a mãe. Agora foi preso por vender droga a famosos

Hoje às 11:07

Alemanha e França abandonam projeto militar milionário e podem deixar a Europa ainda mais desprotegida

Ontem às 17:27

Homem armado ameaça pessoas no Martim Moniz, em Lisboa. Foi travado por testemunhas até à chegada da PSP 

Hoje às 07:28

Rajadas até 80 km/h colocam Lisboa e Leiria sob aviso amarelo

Ontem às 11:29

Assim será a nova ponte sobre o Douro: carros, comboios de alta velocidade, bicicletas e peões

Hoje às 13:55

"Está a ver se mata alguém?": condutor desgovernado provoca o pânico na Marginal de Cascais

Ontem às 19:58

"Disse-me que não se estava a sentir bem": tia revela última conversa com estudante italiana em Portugal após morte súbita

Ontem às 14:28

É "agora ou nunca" para Israel mas só há uma guerra em que os EUA se vão "empenhar decisivamente" (e não é no Médio Oriente)

Hoje às 07:00

Boas notícias: há muito mais sardinha no mar

Ontem às 17:56