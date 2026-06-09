Crime "repugnante" ameaça espalhar o caos em Belfast

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A polícia da Irlanda do Norte apela à calma após um ataque "bárbaro" com faca ter despertado a indignação

A polícia da Irlanda do Norte apelou à calma após ter detido, na terça-feira, um homem sudanês por um ataque com faca que deixou uma pessoa em estado grave e suscitou apelos à manifestação nas redes sociais, escreve a agência Reuters.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, descreveu o incidente como "repugnante" depois de um vídeo do ataque, ocorrido na zona norte de Belfast na noite de segunda-feira, ter sido amplamente partilhado nas redes sociais.

O incidente, que de momento não está a ser tratado como terrorismo, ocorre num momento de tensões acentuadas na Grã-Bretanha, na sequência do homicídio de um estudante que foi algemado pela polícia enquanto agonizava devido a facadas, depois de o seu assassino, um homem sikh, ter alegado falsamente que se tratava de um ataque racista.

Segue-se também a repetidos protestos sobre a imigração, com partidos populistas a afirmarem que a política de asilo da Grã-Bretanha permitiu a entrada de homens perigosos no país. A Irlanda do Norte assistiu a motins anti-imigração no ano passado, no meio da indignação por causa de uma alegada agressão sexual.

"Compreendo que a tentativa de homicídio da noite passada vá deixar as pessoas com uma variedade de emoções, desde o medo à raiva", afirmou numa conferência de imprensa o subcomissário da polícia da Irlanda do Norte, Ryan Henderson, que declarou o incidente como "crítico".

"Apelo à calma e à segurança de todas as nossas comunidades em resposta a isto."

Ele disse que a vítima, um homem na casa dos 40 anos, sofreu ferimentos graves nos olhos e cortes no rosto e nas costas durante o ataque "brutal", tendo sido encontrada uma faca de cozinha no local.

As imagens mostraram vários transeuntes a tentarem repelir o agressor antes da chegada da polícia, tendo os oficiais superiores reconhecido que foram eles que salvaram a vida do homem.

O suspeito, um cidadão sudanês de 30 anos, foi detido por suspeita de tentativa de homicídio.

A polícia informou que se sabe que ele residia na zona, tendo-lhe sido concedida autorização para permanecer no Reino Unido em setembro de 2023, após ter requerido asilo. Ele tinha viajado para Belfast em fevereiro desse ano de autocarro a partir de Dublin, tendo voado de Paris para lá numa data desconhecida.

"Não há qualquer registo deste suspeito em nenhuma das nossas bases de dados de segurança nacional, e ele não era conhecido dos Serviços Policiais da Irlanda do Norte", afirmou o chefe da polícia Jon Boutcher.

Os líderes dos principais partidos políticos da Irlanda do Norte condenaram conjuntamente o ataque, classificando-o de «horrível», e apelaram também à calma, afirmando que distúrbios apenas prejudicariam as suas comunidades.

"O ataque de ontem à noite em North Belfast foi horrível e chocante. Muitas pessoas estão zangadas e muitas pessoas estão profundamente angustiadas", disse a primeira-ministra Michelle O'Neill aos jornalistas.

Uma publicação amplamente partilhada no Facebook e no WhatsApp apelou a protestos na terça-feira à noite e, em resposta, a polícia prometeu uma presença reforçada em toda a região.

"Ninguém, absolutamente ninguém na Irlanda do Norte quer ver uma repetição da desordem a que assistimos nos últimos anos", afirmou Henderson.