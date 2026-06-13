Homem morre a bordo de navio em Barca D’ Alva

Há 40 min

Causas da morte não são conhecidas

Um homem, de 78 anos e nacionalidade americana, morreu ontem, 12 de junho, a bordo de um navio turístico, que se encontrava em Barca D’ Alva, desconhecendo-se as causas que estão na origem da ocorrência.

Na sequência de um alerta recebido pelas 18h41, através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) de Coimbra, foram ativados elementos do Posto da Polícia Marítima de Peso da Régua, bem como do INEM , dos Bombeiros Voluntários de Figueira de Castelo Rodrigo e da GNR de Figueira de Castelo Rodrigo.

O auto de verificação do óbito foi efetuado pelo médico do INEM e, após contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Guarda pelas Bombeiros.

O Comando Local da Polícia Marítima do Douro tomou conta da ocorrência.