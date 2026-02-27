Bill Clinton será certamente questionado sobre aquela foto com uma mulher numa banheira. Mas isso pode virar-se contra Trump

Há 39 min

ANÁLISE || Previsto para esta sexta-feira, o depoimento de Clinton sobre o caso Epstein é o mais recente momento constrangedor em que a vida privada do ex-chefe de Estado é publicamente escrutinada. E é uma oportunidade para se apurar se Bill Clinton ainda possui a perspicácia linguística e a sagacidade política necessárias para repelir os ataques do Partido Republicano. Se a resposta for sim, Trump tem um problema

Como o calvário dos Clinton pode acabar por se virar contra Trump

análise de Stephen Collinson, CNN

Quando o ex-presidente Bill Clinton depuser perante uma comissão do Congresso nesta sexta-feira sobre o escândalo de Jeffrey Epstein, vai estar a criar um precedente que o presidente Donald Trump pode vir a lamentar.

O depoimento do antigo presidente, de 79 anos, ocorre após o depoimento à porta fechada da sua mulher, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que na quinta-feira criticou duramente a investigação do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes, conduzida pelos republicanos, como uma manobra para encobrir Trump.

Nem os Clinton nem Trump são acusados ​​pelas autoridades de qualquer delito criminal relacionado com Epstein. Mas o antigo presidente e o atual presidente conheciam-no e ambos são mencionados diversas vezes em documentos sobre Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça.

A batalha travada pelos aliados de Trump para envolver os Clinton na sua investigação esteve sempre destinada a gerar um amargo espetáculo político, dado o enorme prestígio de ambos e o histórico de décadas de intensos confrontos com os republicanos.

Contudo, a presença deles perante o comité também tem o potencial de se virar contra o Partido Republicano. Primeiro, o envolvimento deles está a alimentar ainda mais a saga Epstein, que a Casa Branca tem vindo a tentar abafar sem sucesso há meses.

Depois, o depoimento dos Clinton está a levantar paralelos desconfortáveis que irão incomodar Trump e o seu círculo íntimo. Por exemplo, se o padrão para depoimentos obrigatórios é surgir mencionado nos arquivos de Epstein, porque é que republicanos proeminentes igualmente mencionados nos arquivos não estão a ser convocados para audiências perante a comissão? As descrições do secretário de Comércio, Howard Lutnick, sobre as suas interações passadas com Epstein foram contraditas por arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça — mas ele ainda não recebeu uma intimação semelhante às que foram enviadas aos Clinton. Não há nenhuma alegação de irregularidade criminal contra Lutnick.

O contacto de Bill Clinton com Epstein no passado certamente interessará ao comité. Mas não estaríamos diante de dois pesos e duas medidas se Trump, mencionado diversas vezes nos arquivos, não for chamado a depor sob juramento?

E o depoimento da ex-secretária Clinton — embora, segundo ela, não tivesse informações sobre a conduta de Epstein — cria um precedente de uma esposa a ser questionada sobre os vínculos do marido com o acusado de tráfico sexual. Alguns observadores podem questionar-se se a atual primeira-dama, Melania Trump, também terá informações a partilhar sobre os períodos em que o seu marido e Epstein circularam nas mesmas órbitas, antes e depois de se ter casado com Trump em 2005. Embora certamente houvesse uma grande disputa constitucional sobre uma tentativa de obrigar um presidente em exercício a depor, a primeira-dama não tem um papel constitucional formal e não parecem existir barreiras legais para tal intimação.

Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, o ex-presidente Bill Clinton e duas pessoas não identificadas aparecem nesta imagem divulgada pelos democratas do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes na sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. foto Democratas do Comité de Supervisão da Câmara.

Não é inédito que um ex-presidente testemunhe perante o Congresso.

O presidente do século XIX, John Tyler, foi intimado a prestar depoimento no contexto de uma investigação sobre o uso indevido de fundos públicos pelo seu ex-secretário de Estado, Daniel Webster. Theodore Roosevelt testemunhou perante uma comissão do Congresso que investigava questões anti concorrenciais na indústria siderúrgica em 1911 — um dos vários ex-presidentes a comparecer enquanto testemunha, de acordo com um artigo de 1983 de Stephen Stathis, analista de história americana do Serviço de Pesquisa do Congresso.

Trump recusou uma intimação para depor perante a comissão da Câmara que investigou o motim de 6 de janeiro de 2021, realizado pelos seus apoiantes no Capitólio dos EUA. Interpôs uma ação judicial para bloquear a intimação perante uma acirrada disputa constitucional sobre a separação de poderes, e a intimação acabou por ser retirada quando os trabalhos da comissão foram concluídos.

Os depoimentos anteriores de antigos presidentes concentraram-se principalmente em questões políticas, enquanto o depoimento dos Clinton aborda assuntos pessoais.

Os democratas já afirmaram que vão aprofundar a investigação sobre o passado de Epstein caso reconquistem a maioria na Câmara dos Representantes nas eleições intercalares de novembro. Dado o ciclo de retaliação que atualmente domina a política americana, não seria surpresa se tentassem obrigar Trump a depor antes ou depois de deixar o cargo.

Trump pareceu demonstrar empatia com os Clinton depois de os seus antigos rivais terem sido obrigados a prestar depoimento. O precedente de membros da família serem convocados para prestar declarações perante uma comissão do Congresso pode ser alarmante para ele, especialmente considerando a possibilidade de uma maioria democrata na Câmara no próximo ano. E o princípio que será enfatizado esta sexta-feira — de que um ex-presidente pode ser compelido a depor sobre um assunto que não apresenta questões óbvias de separação de poderes — pode complicar o futuro do próprio Trump após este deixar o cargo.

O presidente do Comité de Supervisão da Câmara, James Comer, nega estar a conduzir uma investigação partidária. "Não se trata apenas de democratas", disse, destacando que a comissão ouviu o ex-secretário do Trabalho, Alex Acosta, e o ex-procurador-geral, Bill Barr. Ambos desempenharam papéis durante o primeiro mandato de Trump. Acosta foi o procurador federal do distrito sul da Flórida que aprovou um controverso acordo judicial estatal para Epstein em 2008.

Os democratas acusam Comer de conduzir a investigação como uma manobra partidária para proteger Trump. Mas os padrões intrigantes estabelecidos pelo depoimento dos Clinton significam que isso pode tornar-se um problema para Trump, exacerbando o mistério em torno de Epstein.

A ex-candidata democrata à presidência Hillary Clinton e o ex-presidente Bill Clinton entram no Capitólio dos EUA a 20 de janeiro de 2017, para a primeira tomada de posse do presidente Donald Trump. foto Win McNamee/Getty Images/Arquivo

Os Clinton cederam à pressão para depor

Inicialmente, os Clinton lutaram arduamente para evitar depor perante o comité, considerando a intimação uma tentativa partidária de desviar o foco de Trump em relação aos arquivos de Epstein. Mas mudaram de ideias para não serem acusados de desacato ao Congresso, com alguns democratas a votar com os republicanos para punir a sua ausência.

A presença dos Clinton — em depoimentos recolhidos perto da sua casa em Chappaqua, Nova Iorque — mostra o crescente e autorreforçado impulso da saga após anos em que a justiça foi negada às mulheres alegadamente traficadas e abusadas por Epstein.

Os apelos por responsabilização e para que pessoas poderosas digam o que sabiam sobre a conduta de Epstein levaram executivos proeminentes das áreas jurídica, empresarial e do entretenimento a renunciar a cargos de alto escalão.

Na Grã-Bretanha, os ex-amigos de Epstein Andrew Mountbatten-Windsor e o ex-ministro Peter Mandelson foram detidos sob suspeita de má conduta em cargo público. Os advogados de Mandelson dizem que a sua detenção é infundada. Mountbatten-Windsor, o antigo príncipe Andrew, desmente todas as acusações anteriores contra ele e nega ter testemunhado o comportamento do qual Epstein é acusado. Ele ainda não se pronunciou sobre a detenção. Ambos os homens foram libertados enquanto as investigações continuam.

O depoimento de Bill Clinton marcará mais uma reviravolta extraordinária numa longa carreira política marcada por escândalos, mas também por múltiplos retornos triunfais e momentos improváveis ​​de redenção política. Reacenderá um acirrado confronto político com os republicanos que se prolonga há mais de 30 anos — no qual o primeiro presidente democrata a cumprir dois mandatos consecutivos desde Franklin Roosevelt levou a melhor.

Clinton será certamente questionado sobre as fotos em que aparece com Epstein; com Ghislaine Maxwell, cúmplice do falecido pedófilo e agora presa; e com uma mulher não identificada numa banheira de hidromassagem. Clinton voou no jato de Epstein pelo menos 16 vezes entre 2002 e 2003, de acordo com uma análise da CNN de registos de voo e documentos judiciais. Nega ter conhecimento dos crimes cometidos por Epstein e afirma que se distanciou dele muito antes de ter sido indiciado federalmente em 2019.

Os democratas do comité esperam que o depoimento do ex-presidente aborde mais assuntos do que o da sua mulher. “Acho que ainda há muito que discutir amanhã [hoje]”, disse o deputado da Virgínia Suhas Subramanyam. “Vai contribuir significativamente para a nossa investigação? Não sei. Talvez sim, talvez não.”

Retrato do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, em frente à bandeira americana, a 1 de janeiro de 1994. foto Shepard Sherbell/Corbis Historical/Getty Images

Um desfecho extraordinário para uma turbulenta carreira política

O depoimento de Clinton, que foi presidente entre 1993 e 2001, é também o mais recente momento constrangedor em que a vida privada do ex-chefe de Estado foi publicamente escrutinada. Essa tendência indigna remonta à época em que Clinton era governador do Arkansas e à sua primeira campanha presidencial em 1992, culminando com um processo de impeachment durante o seu segundo mandato por causa de um caso extramarital com a estagiária da Casa Branca, Monica Lewinsky.

Clinton escapou da destituição do cargo num julgamento no Senado. Mas, nos últimos anos, o desequilíbrio na dinâmica de poder entre o presidente e a muito mais jovem Lewinsky tem sido frequentemente visto sob uma luz mais dura, após o movimento #MeToo e as revelações sobre o círculo de homens influentes que conheciam Epstein.

O ex-presidente é um veterano de múltiplos depoimentos e momentos de escrutínio público durante as controvérsias legais e disputas políticas que ajudaram a definir a sua carreira. Era conhecido como uma testemunha ágil e, no seu auge, possuía extraordinárias habilidades políticas. No entanto, foi um depoimento sob juramento que quase causou a sua ruína política, quando em 1998, Clinton testemunhou sob juramento que nunca teve relações sexuais com Lewinsky. A declaração tornou-se posteriormente um pilar dos artigos de impeachment contra ele.

O seu depoimento esta sexta-feira será acompanhado de perto para apurar se ainda possui a perspicácia linguística e a sagacidade política necessárias para repelir os ataques do Partido Republicano após uma série de problemas de saúde desde que se aposentou. Na Convenção Nacional Democrata de 2024, disse aos delegados do partido que não tinha a certeza a quantos outros encontros dessa natureza conseguiria comparecer. "Meu Deus, estou a ficar velho", disse.

A ex-secretária de Estado Hillary Clinton fala à imprensa após o seu depoimento perante o Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes, que investiga as ligações ao criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, em Chappaqua, Nova Iorque, na quinta-feira. foto Charly Triballeau/AFP/Getty Images

Hillary Clinton: ‘Não tenho nada a acrescentar’

Hillary Clinton testemunhou na quinta-feira que não tinha informações sobre os supostos crimes de Epstein e acusou os republicanos de fazerem uma falsa tentativa de demonstrar transparência. “Não tinha ideia das suas atividades criminosas”, disse Clinton sobre Epstein e Maxwell. E continuou: “Não me lembro de me ter encontrado o sr. Epstein. Nunca voei no avião dele nem visitei a ilha dele, as suas casas ou os seus escritórios. Não tenho nada a acrescentar a isso.”

Nas suas declarações ao comité, ela também acusou Comer de a perseguir por motivos políticos e pediu que o painel questionasse Trump. “O que está a ser omitido? Quem está a ser protegido? E porquê o encobrimento?”, questionou.

Ao contra-atacar o escrutínio republicano sobre a vida privada do seu marido, Hillary Clinton recorreu a uma tática familiar, frequentemente utilizada ao longo das suas carreiras políticas, que abrangeram os dois mandatos dele na Casa Branca e as suas próprias campanhas presidenciais em 2008 e 2016.

A ex-secretária de Estado reiterou que não tinha respostas para as perguntas dos republicanos sobre a relação do ex-presidente com Epstein. Comer afirmou que ela respondeu às perguntas com as palavras "Não sei, têm de perguntar ao meu marido" mais de uma dúzia de vezes. E acrescentou: "Temos muitas perguntas para o marido dela amanhã".

Espera-se que o vídeo dos depoimentos distintos do ex-casal presidencial seja divulgado em breve. Isso permitirá que todos os americanos testemunhem o retorno ao palco político de uma das duplas mais fascinantes da política moderna.

Mas este foi um retorno aos holofotes que ambos os Clintons prefeririam ter evitado.