Dois estudantes morrem e onze ficam feridos após atropelamento na China

Agência Lusa , AM
Há 1h e 14min
Emergência

Todas as vítimas, duas das quais em estado grave mas estável, foram transportadas para um hospital na vila vizinha de Weining

Pelo menos dois estudantes morreram e outros onze ficaram feridos hoje, após terem sido atropelados por um veículo na vila de Hezhang, no sudoeste da China, num incidente cujas causas estão a ser investigadas pelas autoridades locais.

O acidente ocorreu por volta das 07:00 horas locais (23:00 de domingo, em Lisboa), informou a agência de notícias oficial Xinhua.

Todas as vítimas, duas das quais em estado grave mas estável, foram transportadas para um hospital na vila vizinha de Weining, na província de Guizhou, para receberem tratamento.

Por enquanto, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento, e a investigação continua em curso para determinar se o incidente foi um acidente ou um ataque intencional.

Nos últimos anos, registaram-se na China vários episódios de violência indiscriminada em espaços públicos, entre os quais o atropelamento múltiplo ocorrido em novembro de 2024 na cidade de Zhuhai, vizinha de Macau, que deixou 35 mortos e mais de 40 feridos, e outro incidente em frente a uma escola na província de Hunan nesse mesmo mês.

Estes casos geraram uma ampla repercussão social e levaram as autoridades a reforçar as medidas de prevenção e segurança, enquanto a divulgação de informações e imagens sobre este tipo de acontecimentos costuma estar sujeita a um controlo rigoroso nas redes sociais.

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