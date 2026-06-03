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"I can't breathe": morte de jovem que foi algemado em agonia após falso ataque racista provoca o caos no Reino Unido

António Guimarães
Há 1h e 27min
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Quando a polícia chegou ao local já Henry Nowak estava no chão depois de ter sido esfaqueado. As imagens mostram como tudo aconteceu

As ruas do Reino Unido ameaçam avançar para um estado de caos após um jovem estudante de apenas 18 anos ter morrido em Southampton enquanto estava algemado depois de ter sido esfaqueado num caso de falsa acusação de racismo.

O caso remonta a dezembro do ano passado, mas só agora foi conhecido o vídeo de tudo o que aconteceu - que pode ser visto na capa do artigo -, o que está a provocar uma onda de indignação contra o tratamento dado ao caso pelas autoridades.

Como se pode ver no vídeo, quando a polícia chegou ao local já Henry Nowak tinha sido esfaqueado por Vickrum Digwa, um homem Sikh que acusou a vítima mortal de racismo, o que se veio a provar não ser verdade, contribuindo para a sentença de prisão perpétua que foi aplicada ao homem de 23 anos pelo homicídio e por perjúrio.

Nas imagens agora conhecidas, que foram filmadas pelas bodycams instaladas nas fardas dos agentes da polícia, Kevin Nowak está no chão a contorcer-se enquanto diz “fui esfaqueado” ou “não consigo respirar”, enquanto um dos elementos das autoridades diz “penso que não, rapaz”.

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De recordar que “não consigo respirar” (em inglês “I can’t breathe”) foi precisamente a frase proferida por George Floyd, cidadão norte-americano que morreu às mãos da polícia de Minneapolis em 2020.

A situação escalou de tal forma que o primeiro-ministro do Reino Unido já admitiu que há “questões sérias” por responder, nomeadamente como “alegações de racismo contribuíram ou influenciaram a tomada de decisão neste caso em particular”.

“É impossível ver o vídeo e não levar em conta que essas questões têm mesmo de ser respondidas”, afirmou Keir Starmer, que já vê um dos seus principais rivais, o líder do partido Reform, a tecer críticas sobre o caso.

“O medo de ser chamado de racista foi maior do que lidar com a morte de Henry Nowak”, disse Nigel Farage em comunicado.

O caso está a ganhar dimensão tal que várias pessoas saíram às ruas de Southampton, concentrando-se em específico junto à esquadra da polícia enquanto cantavam “não consigo respirar”.

Quanto à arma utilizada no crime, Vickrum Digwa garantiu que a podia transportar por causa das isenções dadas aos cidadãos Sikh de transportar armas brancas cerimoniais.

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A polícia ainda retirou as algemas a Kevin Nowak quando percebeu que a vítima estava mesmo ferida, mas nem as manobras de reanimação foram suficientes para salvar o jovem.

Em todo o caso, e perante a pressão social e da família do jovem, a polícia emitiu um comunicado a pedir desculpa e a garantir que um dos agentes envolvidos já tinha saído das forças de segurança, enquanto os restantes serão tidos em conta como testemunhas para a investigação.

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Temas: Henry Nowak Reino Unido Southampton Esfaqueamento Racismo
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