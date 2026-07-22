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Henrique Gouveia e Melo
Comentador CNN

"Estamos a dar um salto para a frente". Portugal vai gastar quatro mil milhões para chegar à "Marinha híbrida"

Há 1h e 7min
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A guerra está a mudar e Portugal tem uma posição geoestratégica demasiado relevante para não se defender. A modernização acontece com o NRP D. João II, mas há três peças-chave que estão a chegar para garantir toda a operação

Portugal prepara-se para renovar a sua Marinha e o primeiro sinal de modernização deve chegar via fragata. Mais concretamente três fragatas que o Estado português vai comprar a Itália, num negócio que tinha sido revelado pela CNN Portugal.

Este foi um dos temas em destaque na rubrica Entre 2 Mundos, com o almirante Henrique Gouveia e Melo, que começa por destacar um “dilema” que Portugal atravessa, já que tem “uma área marítima extensíssima numa posição estratégica de elevado valor”.

Essa é a parte boa, claro, mas Portugal também tem “poucos recursos para garantir que tem importância nessa posição geoestratégica”.

O homem que até há poucos anos liderava os destinos da Armada sublinha que ficou claro que Portugal tinha de evoluir para “uma Marinha mais disruptiva, com ideias novas”.

E isso passa pela manutenção de uma parte mais convencional, mas também pelo desenvolvimento de uma parte híbrida, que abre a porta à robótica militar, o que vai expandir a capacidade enquanto poupa recursos.

Henrique Gouveia e Melo refere que estas três fragatas vêm ajudar a essa transição, até porque os navios têm capacidades convencionais - defesa de mísseis balísticos ou hipersónicos, por exemplo -, mas já podem trabalhar em rede com os novos equipamentos.

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“Nós estamos a construir uma Marinha que está a dar um salto para a frente, mas que está a garantir a sua base de sustentação, que é a base convencional de apoio, que são submarinos, reabastecedores e fragatas”, aponta.

O “catalisador”, como lhe chama Henrique Gouveia e Melo, é o NRP D. João II, um navio que é “o primeiro no mundo que foi pensado para desenvolver e para suportar operações de um conjunto muito elevado de drones que são suportados a partir desse navio”.

Na prática, explica o almirante, este navio “multiplica a capacidade” da operação, sendo um “precursor dessa atividade”. No entanto, a embarcação em causa precisa de ter o acompanhamento de meios tradicionais, até porque há ameaças como mísseis hipersónicos. É a defesa contra esse tipo de armas que as fragatas, que vão custar cerca de quatro mil milhões de euros, vêm garantir.

“É uma Marinha que está em transição para o conceito da Marinha híbrida”, reitera Henrique Gouveia e Melo.

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Temas: Henrique Gouveia e Melo Marinha Fragatas Guerra Drones
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