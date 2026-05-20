Henrique Gouveia e Melo é o novo comentador da CNN Portugal

Há 1h e 59min

É uma das personalidades com mais provas dadas no serviço público e mais respeitadas em funções de Estado na área da defesa e da saúde. Vai estar na CNN Portugal todas as quartas-feiras à noite a partir de junho

Henrique Gouveia e Melo vai reforçar o quadro de protagonistas da CNN Portugal: assinará um novo espaço de análise semanal no Prime Time, já a partir da primeira quarta-feira de junho, dia 3.

Integrou a Esquadrilha de Submarinos de 1985 até 1992, exercendo diversas funções operacionais como oficial de guarnição. Durante o desempenho do cargo de Adjunto para o Planeamento e Coordenação do Estado-Maior General das Forças Armadas, foi nomeado coordenador da Task Force para a vacinação contra a covid-19. No final desse ano, tomou posse como Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional e foi promovido a almirante, a patente mais alta naquele ramo das Forças Armadas. Foi candidato à Presidência da República em janeiro de 2026.

Durante a carreira, foi distinguido com diversas condecorações, entre as quais a Ordem Militar de Avis - Grau Comendador.

O seu espaço semanal na CNN Portugal surge numa altura em que o mundo atravessa uma situação geopolítica conturbada, desde as guerras na Ucrânia e no Irão, à crise no multilateralismo e aos reequilíbrios dos blocos de poder, passando por surtos de doenças e ameaças epidémicas.

Henrique Gouveia e Melo trará, assim, profundidade e conhecimento - estratégico e executivo - a temas relacionados com o futuro coletivo e com a atualidade. E reforça os espaços qualificados da CNN Portugal, o canal de informação mais visto em Portugal desde o seu lançamento - há 53 meses consecutivos.