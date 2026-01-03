Este hábito comum na casa de banho está a interferir com a sua saúde

CNN , Jocelyn Solis-Moreira
3 jan, 15:00
Os médicos estão a observar um número crescente de pacientes mais jovens com hemorroidas, e o hábito de fazer scroll no telemóvel enquanto se está sentado na sanita pode estar, em parte, na origem do problema. baona/iStockphoto/Getty Images via CNN

É um gesto quase automático para muitas pessoas, mas que está a fazer com que passem mais tempo sentadas na sanita - e os médicos dizem que isso pode ter consequências reais para a saúde

Não há nada como fechar a porta da casa de banho, talvez até trancá-la, e refugiar-se da família, nem que seja por alguns minutos.

A sanita é, há muito, um santuário para pôr a leitura em dia e, para pais exaustos, um raro momento de "tempo só para si". Mas o tempo passado na casa de banho tornou-se uma questão médica mais preocupante à medida que as pessoas trocaram livros e revistas em papel pelo scroll interminável no telemóvel.

Há consequências em passar mais tempo sentado na sanita do que era habitual: as pessoas estão a relatar uma maior incidência de hemorroidas quando levam o smartphone para a casa de banho, segundo um estudo publicado na revista científica PLOS One.

As hemorroidas são grupos de veias localizadas no reto e na zona externa do ânus que podem inchar e aumentar de tamanho devido ao aumento da pressão, o que pode provocar comichão, desconforto, dor e hemorragia.

Esta investigação fornece provas concretas de algo que muitos suspeitavam há muito tempo: quando levam o telemóvel para a casa de banho, as pessoas perdem facilmente a noção do tempo, afirma Trisha Pasricha, autora sénior do estudo, gastroenterologista e diretora do Gut-Brain Research Institute no Beth Israel Deaconess Medical Center, em Boston.

Este hábito de fazer scroll no telemóvel está a interferir com a saúde das pessoas.

"O modelo de negócio destas aplicações de redes sociais é precisamente distrair-nos, fazer-nos perder a noção do tempo e tornar-nos dependentes do algoritmo", sublinha Pasricha. "Só agora estamos a começar a perceber até que ponto os smartphones influenciam muitos outros aspetos das nossas vidas."

Risco de hemorroidas associado ao uso do telemóvel na sanita

O estudo envolveu 125 adultos submetidos a uma colonoscopia de rastreio, que responderam a um inquérito sobre os seus hábitos na casa de banho, incluindo se costumavam usar o telemóvel enquanto estavam sentados na sanita. O questionário incluiu ainda perguntas sobre esforço ao evacuar, ingestão de fibras e rotinas de exercício - outros fatores associados ao risco de hemorroidas. A confirmação da presença de hemorroidas foi feita através de endoscopia.

Sessenta e seis por cento dos participantes disseram usar regularmente o smartphone na sanita. Estes participantes passaram significativamente mais tempo na casa de banho do que aqueles que não levavam o telemóvel consigo. Cerca de 54% afirmaram utilizar o telemóvel para ler notícias, enquanto aproximadamente 44% disseram passar esse tempo nas redes sociais.

Mas qual é, afinal, o impacto deste hábito no risco de desenvolver hemorroidas? Os investigadores concluíram que o uso regular do smartphone enquanto se está sentado na sanita está associado a um aumento de 46% no risco de hemorroidas. Cerca de 37% dos utilizadores de smartphone passam mais de cinco minutos na sanita, em comparação com 7% entre as pessoas que não levam o telemóvel para a casa de banho.

Como o uso do telemóvel na casa de banho pode causar hemorroidas

As hemorroidas estão frequentemente associadas a longos períodos em posição sentada; no entanto, o risco é maior quando essa posição é mantida na sanita. O assento aberto da sanita comprime a região retal, mantendo o corpo numa posição mais baixa do que quando se está sentado numa cadeira. Com o tempo, o aumento da pressão provocado pelo assento pode levar à acumulação de sangue no reto.

"Quando se está sentado numa sanita, não há qualquer suporte do pavimento pélvico", explica Trisha Pasricha.

Para além de levar a passar mais tempo sentado, o uso do smartphone na sanita pode aumentar o risco de hemorroidas devido à má postura.

Hima Ghanta, cirurgiã colorretal no Holy Name Medical Center, em Nova Jérsia, que não esteve envolvida no estudo, explica que as pessoas tendem a curvar-se quando olham para o telemóvel. Uma postura que não é a mais adequada para evacuar, uma vez que o reto e o ânus formam uma curva a partir do cólon. A posição de agachamento é, segundo a especialista, a opção mais favorável para uma evacuação mais fácil.

"Antigamente, as pessoas, que tinham de se agachar, não costumavam ter tantos problemas. Mas, ao alterarmos o ângulo em que evacuamos e ao passarmos mais tempo sentados, estamos a criar fatores que agravam as hemorroidas", explica Ghanta.

E a obstipação? Os resultados do estudo sugerem que o problema está mais relacionado com o tempo passado sentado na sanita do que com o esforço ao evacuar, acrescenta Pasricha.

As pessoas que usavam o smartphone não apresentavam mais casos de obstipação do que aquelas que não o faziam, explica Trisha Pasricha. "Na verdade, não faziam mais esforço para evacuar do que quem não usava o telemóvel. A explicação mais provável é que o uso passivo do telemóvel leve ao inchaço e à dilatação das veias da região anal, o que acaba por favorecer o aparecimento de hemorroidas."

Aumento de diagnósticos de hemorroidas nas gerações mais jovens

Embora o estudo tenha envolvido apenas adultos com 45 anos ou mais, Pasricha sublinha que os resultados também podem aplicar-se aos mais jovens, uma vez que são os que têm maior probabilidade de andar sempre com o telemóvel consigo.

"Foi útil trabalhar com este grupo (pessoas com 45 anos ou mais) porque incluía participantes que não usavam o smartphone na sanita. Isso permitiu-nos ter um grupo de comparação", explica Trisha Pasricha. "O facto de cerca de um terço das pessoas não levar o telemóvel para a casa de banho ajudou-nos a perceber qual poderia ser um ponto de referência, especialmente porque imagino que a situação seja ainda mais marcada entre os mais jovens."

Também Sandhya Shukla, gastroenterologista no Atlantic Coast Gastroenterology Associates, em Nova Jérsia, que não esteve envolvida no estudo, afirma estar a observar cada vez mais pacientes jovens diagnosticados com problemas de hemorroidas. Embora fatores como uma ingestão insuficiente de fibras e a obesidade possam ajudar a explicar esta tendência, a médica sublinha que passar longos períodos a percorrer conteúdos no telemóvel enquanto se está sentado na sanita é um dos fatores que mais contribuem para o problema.

Como reduzir o risco de hemorroidas

A resposta mais simples é evitar levar o telemóvel para a casa de banho. Se ainda assim o fizer, todos os médicos recomendam limitar o tempo passado sentado na sanita. Os gastroenterologistas aconselham há vários anos que esse tempo não ultrapasse 10 minutos, sendo que o ideal seria entre três e cinco minutos.

"Há um consenso entre especialistas que aponta para cerca de três minutos por evacuação, mas cada pessoa é diferente", explica Sandhya Shukla.

Usar um temporizador pode ser útil para quem tem tendência a perder-se a percorrer conteúdos no telemóvel. Trisha Pasricha recomenda ainda fazer uma espécie de "check-in" consigo próprio depois de dois vídeos no TikTok, para perceber se a ida à casa de banho está a ser produtiva. Se "a coisa" não estiver a acontecer, é preferível levantar-se e tentar mais tarde do que ficar sentado à espera na sanita.

Hima Ghanta resume a ideia de forma simples: há muitas coisas na vida que fazemos a correr e em que somos aconselhados a abrandar e a apreciar o momento. Mas não na sanita.

Jocelyn Solis-Moreira é uma jornalista freelancer especializada em saúde e ciência, radicada em Nova Iorque.

Temas: Hemorroidas Telemóvel na sanita Uso do telemóvel na casa de banho Risco de hemorroidas Saúde intestinal

