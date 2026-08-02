Dois helicópteros colidem durante combate aos incêndios na Grécia

Há 1h e 53min

Está em curso uma operação de busca e salvamento para localizar as equipas

Dois helicópteros colidiram este domingo, durante uma operação de combate aos incêndios na Grécia, anunciaram os bombeiros.

Está em curso uma operação de busca e salvamento para localizar as equipas, disseram em comunicado os bombeiros, numa altura em que a Grécia enfrenta vários incêndios florestais alimentados por ventos fortes.

Em plena época turística e em apenas uma semana, mais de 12 mil hectares de floresta e de terrenos agrícolas foram devastados pelas chamas na Grécia, que tem sido fortemente afetada pela crise climática, à semelhança de toda a região do Mediterrâneo.

Habitualmente fustigada todos os verões por incêndios devido às frequentes ondas de calor e à seca, a Grécia tinha, até agora, escapado aos grandes fogos no início da época estival, ao contrário do que aconteceu em França e em Espanha.

O país encontra-se agora no nível máximo de alerta.