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Helicóptero da Marinha Real britânica despenha-se na região de Devon

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 25min
Helicóptero da Marinha Real britânica voa ao pôr do sol. (Foto de Matt Cardy/Getty Images)
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Polícia de Devon e Cornwall confirmou que as equipas de emergência estão no local do incidente

Um helicóptero da Royal Navy despenhou-se esta quarta-feira num campo na região de Devon, no Reino Unido, segundo informou a polícia local, citada pela Sky News.

A Polícia de Devon e Cornwall confirmou que as equipas de emergência estão no local do incidente, em Sourton, perto de Okehampton. “O incidente está em curso e iremos divulgar mais atualizações assim que possível”, referiu um porta-voz da força policial.

O Ministério da Defesa britânico confirmou, entretanto, tratar-se de um helicóptero da Marinha Real. Para já, não foram divulgados mais detalhes sobre eventuais vítimas ou sobre as circunstâncias do acidente.

Várias estradas foram encerradas na zona, incluindo troços da A386 e da A30, na área de Sourton Cross, devido à operação das autoridades e equipas de socorro.

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Temas: Helicóptero Marinha Real britânica Queda Devon
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