Helicóptero da Marinha Real britânica despenha-se na região de Devon

Polícia de Devon e Cornwall confirmou que as equipas de emergência estão no local do incidente
Um helicóptero da Royal Navy despenhou-se esta quarta-feira num campo na região de Devon, no Reino Unido, segundo informou a polícia local, citada pela Sky News.
A Polícia de Devon e Cornwall confirmou que as equipas de emergência estão no local do incidente, em Sourton, perto de Okehampton. “O incidente está em curso e iremos divulgar mais atualizações assim que possível”, referiu um porta-voz da força policial.
O Ministério da Defesa britânico confirmou, entretanto, tratar-se de um helicóptero da Marinha Real. Para já, não foram divulgados mais detalhes sobre eventuais vítimas ou sobre as circunstâncias do acidente.
Várias estradas foram encerradas na zona, incluindo troços da A386 e da A30, na área de Sourton Cross, devido à operação das autoridades e equipas de socorro.
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