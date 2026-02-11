Heineken vai despedir até seis mil funcionários após queda no consumo de cerveja

Na origem dos cortes está uma queda de 1,2% no volume total de vendas no ano passado

A Heineken vai despedir milhares de trabalhadores devido à queda no consumo de cerveja. O anúncio feito esta quarta-feira pela empresa neerlandesa, que assumiu que vai despedir até seis mil funcionários em todo o mundo nos próximos dois anos, o equivalente a 7% da sua força de trabalho, escreve o The Guardian.

A onda de demissões deverá afetar principalmente os cargos administrativos e de produção, de acordo com o jornal, uma vez que a empresa enfrenta “condições de mercado desafiadoras”.

“Fazemos isto para fortalecer as nossas operações e para poder investir no crescimento”, disse aos jornalistas o diretor financeiro da Heineken, Harold van den Broek, depois da conferência onde revelou os resultados anuais da empresa.

Para justificar os cortes em grande escala, a Heineken afirmou que a decisão permitirá acelerar a produtividade e gerar poupanças.

O responsável avançou ainda que alguns dos cortes deverão concentrar-se na Europa ou em mercados não prioritários - com menores perspetivas de crescimento.

Aquela que é a segunda maior cervejeira do mundo em valor de mercado definiu metas mais baixas para o ano de 2026, prevendo um crescimento entre 2% e 6%, que contrasta com o crescimento de 4% a 8% projetado para 2025.

Na origem dos cortes está uma queda de 1,2% no volume total de vendas no ano passado, em comparação com 2024, com especial destaque para um declínio na Europa e na América do Norte.

Mas não é caso único na indústria, uma vez que a rival Carlsberg também já confirmou a intenção de reduzir o número de postos de trabalho, à semelhança de outros produtores de cerveja que estão a minimizar os seus custos, a vender ativos e a abrandar a produção na sequência de anos de vendas lentas, avança a Reuters.

Menos dinheiro para gastar, maior sensibilização para questões de saúde e incompatibilidade com alguns tratamentos como por exemplo para a perda de peso estão entre as razões apontadas para a redução do consumo.

