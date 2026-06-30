Mulher tentou sair de Portugal com 15 quilos de haxixe. Foi detida no aeroporto

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Suspeita de 28 anos ficou em prisão preventiva após operação "que visa a prevenção e repressão da introdução, trânsito e saída de produtos estupefacientes de e em território nacional"

A Polícia Judiciária (PJ) deteve no aeroporto de Lisboa uma cidadã guineense que transportava na bagagem 15 quilos de haxixe, com destino à Guiné-Bissau, tendo ficado em prisão preventiva, foi divulgado esta terça-feira.

Fonte da PJ adiantou à agência Lusa que a mulher, de 28 anos, foi detida no sábado passado, tendo sido entretanto ouvida em primeiro interrogatório judicial e sujeita à medida de coação mais gravosa.

Segundo a Judiciária, a detenção ocorreu no quadro de uma investigação em curso num inquérito titulado pela 1.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, “que visa a prevenção e repressão da introdução, trânsito e saída de produtos estupefacientes de e em território nacional”.

A droga apreendida daria para cerca de 31 mil doses individuais.

As investigações prosseguem para apurar os contornos deste esquema ilegal de tráfico de droga.