Oito detidos e 12.350 doses de droga apreendidas em Évora

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Alegada rede tinha “ramificações em diversas partes do país, sendo as entregas efetuadas pessoalmente ou através do envio de encomendas”

Sete homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 27 anos, foram detidos pela PSP por suspeitas de tráfico de droga, tendo sido aprendidas 12.350 doses de estupefacientes, sobretudo haxixe e cocaína.

“Ao longo da investigação foi possível confirmar a existência de uma rede que se dedicava à venda de produtos estupefacientes, que funcionava através das redes sociais, sediada na cidade de Évora”, informou o Comando Distrital de Évora da PSP, em comunicado.

Apesar de baseada em Évora, continuou, esta alegada rede tinha “ramificações em diversas partes do país, sendo as entregas efetuadas pessoalmente ou através do envio de encomendas”.

Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), as oito pessoas foram detidas, na quarta-feira, através da Esquadra de Investigação Criminal do Comando Distrital de Évora, no âmbito de um processo de tráfico de droga “em investigação há um ano”.

Esta suposta rede, de acordo com a PSP, “caracterizava-se por ser bastante organizada e alertada, com forte incidência na comunidade juvenil e com uma enorme capacidade de influência no público mais jovem”.

“Com esta operação, a PSP de Évora acredita ter desmantelado uma importante rede local que se dedicava ao tráfico de estupefacientes, reforçando o seu compromisso com o aumento objetivo da segurança e do sentimento de segurança da população que serve”, congratulou-se a força policial.

Na ação de quarta-feira, os elementos policiais deram cumprimento a 21 mandados de busca, 11 deles de busca domiciliária nas localidades de Évora, Alandroal, Viseu e Albufeira (Faro).

No total, foram apreendidas 12.350 doses de droga, das quais 8.192 de haxixe, 3.898 de cocaína, 164 de ecstasy e 96 de liamba.

Da apreensão constam igualmente 3.125 euros em numerário, seis artigos em ouro, uma arma de fogo de calibre 9mm e 49 munições do mesmo calibre, assim como 10 munições de calibre 12, e diversos objetos para acondicionamento e preparação de droga.

Todos os detidos ainda vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Évora, mais precisamente nas instalações do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da cidade para aplicação das medidas de coação.