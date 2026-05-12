Italiano hospitalizado com sintomas de hantavírus. Viajou na KLM juntamente com a mulher que viria a morrer na sequência do surto

Há 1h e 45min

O homem foi internado em Roma para realizar exames

Um italiano com suspeita de hantavírus foi transferido para o Hospital Spallanzani de Doenças Infecciosas, em Roma, para realizar exames, informou a agência de notícias ANSA, citada pela Reuters.

O homem de 25 anos, da região da Calábria, no sul do país, tinha sido colocado em quarentena depois de ter viajado num voo da companhia aérea holandesa KLM juntamente com uma mulher que morreu mais tarde na sequência da infeção por hantavírus, acrescentou a ANSA.