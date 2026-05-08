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Hantavírus. Número de casos confirmados sobe para seis, dois continuam sob investigação

CNN Portugal , MFP
Há 57 min
MV Hondius ancorado ao largo da Praia, em Cabo Verde, em 4 de maio de 2026 (AP Photo/Arilson Almeida)

Todos os seis casos confirmados em laboratório deram positivo para a estirpe dos Andes através da reação em cadeia da Polimerase (PCR)

Depois de a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido ter identificado mais um caso suspeito de hantavírus num cidadão britânico, foi notificado esta sexta-feira outro possível caso.

De acordo com a Reuters, que cita as autoridades de saúde espanholas, uma mulher de 32 anos na província de Alicante, no sudeste de Espanha, apresenta sintomas compatíveis com uma infeção por hantavírus e está a ser testada.

O secretário de Estado da Saúde espanhol, Javier Padilla, adiantou que a mulher esteve brevemente sentada num avião, próxima de uma mulher holandesa que tinha contraído o vírus no paquete MV Hondius.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) avançou que, neste momento, seis casos estão confirmados e dois continuam sob investigação.

Todos os seis casos confirmados em laboratório deram positivo para a estirpe dos Andes através da reação em cadeia da Polimerase (PCR), específica para o vírus.

Segundo as autoridades, ambos os novos casos suspeitos estão relacionados com o surto inicial. Apesar das confirmações recentes, a OMS insiste que “o risco para a população em geral é baixo”, com base na dinâmica do surto e na forma como o vírus se tem vindo a propagar.

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Saúde

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