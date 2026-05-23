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Capitão do Hondius, onde foi detetado surto de hantavírus, abandona o navio este sábado

Agência Lusa , PP
Há 45 min
Cruzeiro com surto de hantavírus chega a Tenerife após três mortes
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A OMS registou um total de 12 casos suspeitos e confirmados de hantavírus, incluindo três mortes desde 2 de maio, dia em que o surto foi reportado

O capitão do navio cruzeiro MV Hondius, onde foi detetado o surto de hantavírus, vai poder deixar hoje o navio, anunciou o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS).

“Acabei de receber a última mensagem do capitão Jan Dobrogowski, que está finalmente a abandonar hoje o navio de cruzeiro MV Hondius. Não apresenta sintomas de hantavírus”, escreveu Tedros Adhanom Ghebreyesus na rede social X.

“Estou profundamente grato a Jan pela sua cooperação e liderança ao comandar o navio numa jornada extraordinária e assustadora. Obrigado, querido Jan, por comandar os seus passageiros em segurança”, acrescentou o diretor-geral da OMS.

A OMS registou um total de 12 casos suspeitos e confirmados de hantavírus, incluindo três mortes desde 2 de maio, dia em que o surto foi reportado.

A origem deste surto de hantavírus ainda é desconhecida, mas, segundo a OMS, a primeira contaminação deverá ter ocorrido antes do início da expedição a 01 de abril, pois o primeiro passageiro a morrer, um holandês de 70 anos, apresentou sintomas já a 06 de abril.

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O período de incubação do vírus situa-se entre uma a seis semanas e não existe vacina nem tratamento específico contra o hantavírus, que pode provocar uma síndrome respiratória aguda.

A taxa de letalidade - percentagem de pessoas doentes que morrem após contrair a infeção - deste surto é, nesta fase, de 27%, segundo a OMS.

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Temas: Hantavírus Surto de hantavírus Hondius Cruzeiro OMS
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