Hantavírus: dois passageiros de regresso ao Reino Unido aconselhados a auto isolarem-se

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O MV Hondius, a bordo do qual o surto começou, leva 144 pessoas a bordo, sem sintomas, e estava ao largo da costa de Cabo Verde esta quarta-feira, a caminho das Canárias, em Espanha, onde deverá chegar no sábado, segundo fontes de Madrid.

Duas pessoas que regressaram ao Reino Unido depois de estarem no navio de cruzeiro MV Hondius, um foco de hantavírus, foram instruídas a auto isolarem-se, adiantou hoje a Agência de Serviços de Saúde do Reino Unido (UKHSA).

Trata-se de "duas pessoas que regressaram ao Reino Unido de forma independente após terem estado a bordo do MV Hondius", explicou a agência, referindo no seu comunicado de imprensa que "nenhuma delas apresenta sintomas neste momento".

"Estão a receber orientações e apoio da UKHSA e foram orientadas para se auto isolarem", acrescentou a UKHSA.

O MV Hondius, a bordo do qual o surto começou, leva 144 pessoas a bordo, sem sintomas, e estava ao largo da costa de Cabo Verde esta quarta-feira à noite, a caminho das Canárias, em Espanha, onde deverá chegar no sábado, segundo fontes de Madrid.

A evacuação dos passageiros do navio de cruzeiro está prevista começar na segunda-feira, anunciou hoje o Ministério do Interior espanhol.

"Todos os passageiros permanecerão no navio de cruzeiro até à chegada" dos aviões que os repatriarão para os seus países de origem, destacaram fontes do ministério.

A agência britânica sublinhou que está também a oferecer apoio a um "pequeno número" de pessoas identificadas como tendo tido contacto próximo com os passageiros do navio.

Estes indivíduos, que também são assintomáticos, foram também orientados para se auto isolarem e receberam apoio.

"O risco para a população em geral continua muito baixo", reiterou a UKHSA.

No seu comunicado, a agência confirmou que um cidadão britânico estava entre as três pessoas suspeitas de terem contraído o hantavírus e que foram retiradas do navio para tratamento nos Países Baixos.

A UKHSA afirmou estar em contacto próximo com as equipas médicas que prestam cuidados a estas pessoas.

A agência indicou ainda que os restantes cidadãos britânicos a bordo poderão ser repatriados assim que o navio chegar ao seu próximo destino, desde que não desenvolvam sintomas.

"Nenhum dos cidadãos britânicos a bordo apresenta sintomas neste momento, mas estão a ser monitorizados de perto", acrescentou a agência.