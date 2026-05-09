Hantavírus: Espanha inicia retirada de passageiros de cruzeiro e coordena ponte aérea europeia

Há 2h e 43min

O corpo do passageiro que morreu não será retirado em Espanha, permanecendo a bordo juntamente com uma parte da tripulação

A ministra da Saúde de Espanha, Mónica García, confirmou este sábado que o navio de cruzeiro afetado por um surto de Hantavírus deverá atracar em solo espanhol durante a madrugada de domingo, entre as 04:00 e as 06:00 locais. Segundo a governante, citada pela agência Reuters, a operação de desembarque será rigorosamente controlada, estando previsto que os cidadãos espanhóis sejam os primeiros a deixar a embarcação.

Apesar da morte de um passageiro a bordo, as autoridades de saúde espanholas garantem que o risco para a população em geral "permanece baixo". O corpo do passageiro não será retirado em Espanha, permanecendo a bordo juntamente com uma parte da tripulação. Após a retirada dos passageiros autorizados, o navio seguirá viagem para os Países Baixos, onde será submetido a um processo completo de desinfeção.

O ministro do Interior de Espanha, Fernando Grande-Marlaska, em coordenação com a pasta da Saúde, detalhou que o desembarque de estrangeiros será faseado e condicionado à logística de transporte. Os cidadãos de outras nacionalidades apenas deixarão o navio quando os respetivos aviões estiverem prontos para descolar.

Até ao momento, foram confirmados voos de repatriamento para França, Alemanha, Bélgica, Irlanda e Países Baixos. Para assegurar a retirada de todos os cidadãos da União Europeia, Bruxelas disponibilizou duas aeronaves adicionais que servirão de apoio aos restantes passageiros comunitários.

A operação de retirada estende-se também a passageiros de países terceiros. O governo espanhol está a preparar, em articulação com as autoridades neerlandesas, um plano de contingência específico para os cidadãos de fora da União Europeia que não dispõem de transporte aéreo imediato garantido pelos seus países de origem.

O surto de Hantavírus, uma doença viral grave geralmente transmitida por roedores, obrigou à mobilização de recursos diplomáticos e sanitários de vários países europeus para garantir que o navio possa ser isolado e higienizado nos Países Baixos após a conclusão deste complexo processo de desembarque em Espanha.