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Sete casos de hantavírus detetados em navio de cruzeiro, confirma OMS

João Guerreiro Rodrigues
Há 1h e 31min
O navio de cruzeiro MV Hondius parado ao largo do porto da Praia, Cabo Verde, a 3 de maio de 2026. AFP/Getty Images

A embarcação transporta maioritariamente passageiros de nacionalidade britânica, americana e espanhola, e está sob quarentena após a suspeita de um surto infeccioso

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou esta segunda-feira a identificação de sete casos de hantavírus a bordo de um navio de cruzeiro de luxo, atualmente retido ao largo da África Ocidental, avança a agência Reuters.

A embarcação transporta maioritariamente passageiros de nacionalidade britânica, americana e espanhola, e está sob quarentena após a suspeita de um surto infeccioso. A bordo segue também um passageiro português.

De acordo com o balanço oficial da OMS, até ao dia 4 de maio de 2026, foram confirmados laboratorialmente dois casos, estando outros cinco sob suspeita. O surto já provocou consequências graves:

"Até ao dia 4 de maio de 2026, foram identificados sete casos (dois casos de hantavírus confirmados laboratorialmente e cinco casos suspeitos), incluindo três mortes, um paciente em estado crítico e três indivíduos que apresentam sintomas ligeiros", informou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Temas: Hantavírus Navio Cruzeiro OMS Surto
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