Transmissão de Hantavírus só acontece em contacto muito próximo com infetado, alerta OMS

Há 24 min

O porta-voz sublinhou que houve casos de pessoas que partilharam cabina no barco afetado que ficaram infetadas e outras não, o que demonstra que "o risco real continua a ser muito baixo”

O hantavírus causador do surto no cruzeiro MV Hondius só se transmite por contacto muito próximo, incluindo exposição a saliva ou secreções respiratórias quando uma pessoa infetada espirra, tosse ou cospe muito perto de outra, esclareceu hoje a OMS.

"Por contacto próximo entende-se estar praticamente cara a cara, em proximidade direta, partilhando um espaço muito próximo com possível exposição a saliva ou a secreções ao tossir ou cuspir”, explicou hoje o porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS), Christian Lindmeier, em conferência de imprensa.

O porta-voz sublinhou que houve casos de pessoas que partilharam cabina no barco afetado que ficaram infetadas e outras não, o que demonstra que "o risco real continua a ser muito baixo”.

"Não é uma nova covid, o risco para a população é absolutamente baixo”, insistiu Lindmeier, indicando que a capacidade de transmissão do hantavírus é inferior à do sarampo, em que partilhar um recinto com um doente implica um maior risco de contágio.

De acordo com o mesmo responsável, trata-se de “um vírus perigoso”, mas “unicamente para a pessoa realmente infetada”.

Depois de partir a 01 de abril de Ushuaia, na Argentina, o Hondius, que pertence à companhia holandesa de cruzeiros Oceanwide Expeditions, está atualmente a caminho de Tenerife, nas Canárias, onde é esperado no domingo.

Três passageiros do navio morreram, enquanto no mais recente balanço a OMS confirmou hoje um total de cinco casos confirmados e três casos suspeitos.

Os investigadores querem determinar se o contágio aconteceu em terra (na Argentina, no Chile ou no Uruguai), através de roedores, ou já a bordo do navio.