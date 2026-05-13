Ansiedade, máscaras, distanciamento e calma: o que o primeiro técnico a entrar no navio Hondius depois das mortes por Hantavirus encontrou

Há 1h e 10min

ENTREVISTA || “Nós compreendemos o vírus, é completamente diferente da Covid.19”, assegura Gianfranco Spiteri, que garante que a situação está sob controlo na Europa

Gianfranco Spiteri, diretor da Secção de Informação sobre Epidemias Globais e Segurança Sanitária do Centro Europeu de Prevenção e de Controlo de Doenças, relata o que a entidade encontrou quando foi a primeira a entrar a bordo do navio Hondius, que transportava passageiros contaminados com o Hantavírus, três dos quais morreram por causas associadas ao vírus.

A entrevista foi editada por razões de clareza.

Vimos imagens que podem assemelhar-se a algumas que vimos há cinco ou seis anos, mas, ao ler todas as declarações que o CDC emitiu nos últimos dias, verificamos que existem muitas diferenças entre este vírus e o da anterior onda de Covid19. Não estamos a falar da mesma situação, certo?

Exatamente. Este é um vírus que conhecemos e que, como diz, é muito diferente da Covid. É comum ser transmitido por roedores na América do Sul, logo este vírus está presente principalmente na América do Sul e é aí que causa surtos.

Em geral, as pessoas adoecem com este vírus devido à exposição direta a excrementos. Por exemplo, ao limpar recipientes contaminados e ao inalar o vírus durante esse processo. É assim que geralmente é transmitido.

Em algumas situações, pode passar de pessoa para pessoa. E temos visto este tipo de surtos ocasionalmente na América do Sul, não com muita frequência, mas acontecem. Nesta situação, no navio de cruzeiro, é a primeira vez que vemos um surto semelhante, transmitido de pessoa para pessoa e causado pelo vírus.

Mas compreendemos o vírus. Por isso, é completamente diferente da COVID. Não esperamos que haja muita transmissão deste vírus porque sabemos quais as medidas que têm de ser tomadas e estamos a tomar essas medidas de forma adequada. Portanto, sim, é uma situação muito diferente daquela que vimos há cinco, seis anos.

Considerando a parte final da sua resposta, não espera uma situação de pandemia ou algo do género.

Não, não. Podemos vir a registar casos adicionais, porque os passageiros que deixaram o navio estiveram expostos e o período de incubação é bastante longo no hantavírus, pelo que podemos vir a registar mais alguns casos. Mas os passageiros estão agora a ser geridos de forma adequada, pelo que regressaram aos seus países, estão em quarentena, conhecem as medidas que devem ser tomadas para prevenir a transmissão e usavam máscaras e equipamento de proteção adequados quando desembarcaram. As equipas que os acompanham em quarentena sabem quais as medidas que devem ser tomadas, pelo que também correm um risco muito baixo. E não acreditamos que haja um risco muito elevado de transmissão posterior, mesmo que os passageiros possam apresentar sintomas nos próximos dias.

Portanto, não há risco de uma situação como a da Covid-19?

Não, não acreditamos nisso. Os passageiros estão em quarentena, vão permanecer em quarentena durante bastante tempo, até que o risco desapareça. Não pensamos que deva haver mais transmissão por parte destes passageiros, devido às medidas que estão a ser tomadas. No entanto, poderá haver alguns casos de doença entre os passageiros e os membros da tripulação que estiveram no navio. Esta é uma possibilidade.

Dizia que conhecemos este vírus, mas sabemos já se existem novas mutações possíveis, tendo em conta os contactos que houve entre pessoas ou algo do género?

Houve algumas análises iniciais das sequências do próprio vírus. É muito semelhante aos vírus que foram testados na América do Sul em 2019. Portanto, não vemos uma grande variação no vírus, que é muito semelhante a este, e até agora não vimos sinais de que tenha indícios de maior transmissibilidade ou gravidade.

Assim, pelo que vimos até agora do vírus, ele é muito semelhante e deverá comportar-se de forma muito semelhante ao vírus que vimos na América do Sul nos anos anteriores.

O ECDC começou a trabalhar nesta questão quase desde o início do processo, com uma pessoa a bordo. Tem alguma história para nos contar sobre isso? O que é que esta pessoa encontrou ao chegar ao navio? Qual era a situação lá?

Sim. Um colega do CDC embarcou no navio quando este estava em Cabo Verde. Na altura, os passageiros que estavam doentes tinham sido evacuados do navio por motivos médicos. Assim, quando ele embarcou, deparou-se com a situação. As pessoas estavam, naturalmente, ansiosas, porque outros passageiros tinham morrido, outros estavam gravemente doentes, mas a situação geral a bordo era bastante calma. Os passageiros tinham começado a usar máscaras e a praticar o distanciamento social para reduzir o risco, mas, no geral, a situação era bastante calma.

O papel do colega no navio era compreender a situação global que se vivia. Ele embarcou juntamente com alguns colegas holandeses. Encontrou-se com alguns médicos da Holanda e um colega da OMS. E eles avaliaram todos os passageiros a bordo para tentar compreender o que se passava, a transmissão.

A ideia era também detetar casos numa fase muito precoce, caso surgissem. As pessoas podem vir a desenvolver sintomas e preparar-se também para o desembarque. Durante o período em que ele esteve lá até ao desembarque, não identificaram nenhuma pessoa com sintomas, mas estavam a monitorizar a situação muito de perto.

É possível que uma pessoa com sintomas possa iniciar uma cadeia de transmissão secundária?

Sim, o que sabemos sobre o vírus é que as pessoas transmitem sobretudo no primeiro dia de sintomas, é aí que é mais contagioso.

Até agora, não há evidências de que o vírus seja transmissível antes de as pessoas apresentarem sintomas. No entanto, se testarmos as pessoas, podemos detetar o vírus, por vezes, antes do aparecimento dos sintomas. É por isso que, nas nossas orientações, somos muito cautelosos. Dizemos que, se alguém foi exposto, se alguém tem sintomas, deve recuar e analisar o contexto durante os dois dias anteriores, para rastrear o contexto em que se encontrou.

Mas isto é por uma questão de extrema cautela. Não sabemos, com base em surtos anteriores, se houve realmente transmissão antes de alguém apresentar sintomas.

E quão grande é a gravidade do perigo deste vírus, com base no que sabemos e nos resultados no navio de cruzeiro?

Sabemos que, se adoecer com este vírus, a doença pode ser muito grave. Como sabe, houve três mortes. Tivemos 11 casos até agora e três pessoas morreram. Há outras três pessoas que se encontram bastante gravemente doentes. Portanto, se contrair a infeção, é muito grave. Também não existe tratamento específico para o vírus. Por isso, é muito importante que receba cuidados de suporte o mais rapidamente possível assim que desenvolver sintomas.

E este foi o problema no navio: era impossível obter cuidados adequados muito rapidamente a bordo. Agora que os passageiros estão de volta aos seus países e em quarentena, podem receber esses cuidados muito rapidamente. Portanto, se algum dos passageiros apresentar sintomas agora, pode ser transferido muito rapidamente para uma unidade de isolamento e receber o tratamento adequado de que necessita. Mas, de facto, pode ser uma doença muito grave.

Qual é o nível de risco para a Europa neste momento?

Tendo avaliado o risco como muito baixo para a população em geral, uma vez que conhecemos o vírus — trata-se do vírus que já se observou em surtos anteriores —, sabemos quais as medidas que devem ser tomadas. E os passageiros também foram colocados em quarentena e estão a ser monitorizados muito de perto. Acreditamos que há muito pouco risco de transmissão posterior por parte dos passageiros que foram colocados em quarentena.

Por isso, não acreditamos que haja um risco elevado para a população em geral. É claro que precisamos de continuar a monitorizar a situação. E entre os passageiros que foram colocados em quarentena, entre a tripulação, há tripulantes que também estão a caminho dos Países Baixos neste momento no navio. Portanto, é uma situação que precisamos de acompanhar. Mas a nossa avaliação é que existe um risco muito baixo para o público em geral.

Sei que o CDC está a coordenar a política e o trabalho entre todas as partes envolvidas. O que está o CDC a fazer especificamente para conter e manter esta situação contida, tanto quanto possível? .

Estamos a trabalhar em estreita colaboração com os países que receberam os passageiros. Temos mantido contactos telefónicos praticamente todos os dias para discutir as medidas que é necessário tomar. Agora, a responsabilidade pela implementação das medidas recai sobre os próprios países. Os doentes encontram-se dentro dos países, nas suas instalações.

É claro que discutimos com eles quais as medidas que devem ser tomadas. Por exemplo, sobre como a quarentena irá funcionar, a logística da quarentena, as medidas de prevenção e controlo de infeções que devem ser tomadas. Estamos a trabalhar com os países na realização de testes a estes doentes que se encontram em quarentena. Existe um laboratório de referência europeu com o qual estamos a trabalhar para fornecer orientação e materiais aos laboratórios envolvidos na resposta.

E, claro, estamos disponíveis para apoiar os países caso necessitem de conhecimentos especializados adicionais do ECDC. Assim, em geral, estamos a trabalhar em estreita colaboração, prestando todo o apoio solicitado pelos países para tentar manter a situação sob controlo e facilitar a quarentena dos doentes e os cuidados aos passageiros enquanto lá se encontram.

Em que cenário é que o ECDC sugeriria outros tipos de medidas não relacionadas apenas com os próprios passageiros?

Na situação atual, como mencionei, não vemos um risco para a população em geral. E isto porque vemos que o vírus é muito difícil de transmitir de pessoa para pessoa. Se isso mudar, se verificarmos que a transmissibilidade do vírus é muito maior e que as pessoas estão a ser infetadas apesar das medidas de proteção, então, claro, reavaliaríamos a situação e recomendaríamos diferentes tipos de medidas.

Mas com a informação que temos sobre o vírus, não vemos que haja probabilidade de isso acontecer. O vírus, como mencionei, é bastante semelhante aos vírus que vimos no passado, quer existam esses vírus, e está a comportar-se de forma semelhante.

Não achamos que isso seja provável.

Uma última pergunta: é possível prever quanto tempo levará até que a situação esteja completamente estabilizada?

É difícil dizer, porque isso depende um pouco de como a situação dos passageiros evoluir durante a quarentena. O período de incubação também é bastante longo. Estimamos que seja de seis semanas, e os passageiros desembarcaram nos últimos dois dias. Por isso, estamos a contar seis semanas. Desembarcaram a 10 de maio, foi quando o último caso desembarcou. Portanto, serão mais seis semanas de espera. E depois, se houver passageiros sintomáticos, depende das circunstâncias, das medidas tomadas no país. Por isso, pode prolongar-se para além disso. Mas, inicialmente, estamos a trabalhar com base nas próximas seis semanas.