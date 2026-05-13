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A pandemia impossível: "Só nos aparece um caso de cinco em cinco anos"

Carlos Enes
Há 49 min

Infeciologista Tiago Marques, da Faculdade de Medicina de Lisboa, explica as diferenças entre os hantavírus da Europa e da América

O médico Tiago Marques não perde um minuto de sono a pensar no hantavírus. “Não temos qualquer razão para temermos uma pandemia”, garante este assistente hospitalar, que é também professor da cadeira de Doenças Infeciosas da Faculdade de Medicina de Lisboa. 

Ao fim de 15 anos de experiência no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, continuam a sobrar-lhe dedos da mão para contabilizar as vezes que diagnosticou este tipo de infeção. “Aparece-nos um caso de cinco em cinco anos”, esclarece. Os hantavírus endémicos na Europa são muito diferentes das estirpes americanas, como a que se manifestou no navio cruzeiro saído da Argentina. “Não há registo de transmissão entre humanos no velho mundo”, salienta o especialista. Sem essas cadeias de contágio, o cenário de pandemia é um absurdo.

As infeções europeias tendem a provocar sobretudo febre hemorrágica com síndrome renal, e não os quadros pulmonares graves associados aos hantavírus americanos. Também matam, mas menos. “Está descrita uma mortalidade de 10%, mas deve ser inferior, porque os casos sem sintomas graves passam muitas vezes sem ser detetados, ou são confundidos com outras doenças”, descreve o infeciologista.

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Cuidados no campo

Os sintomas têm muitas semelhanças com a leptospirose, também conhecida como “febre dos ratos”. Esta doença também não é tão rara: são declarados dezenas de casos por ano em Portugal. Os excrementos — fezes e urina — de roedores do campo transmitem aos seres humanos tanto a bactéria Leptospira como os hantavírus.

Quem faz limpezas no campo, por exemplo em palheiros, deve precaver-se: usando máscaras de proteção respiratória com filtro FPP2 e lixívia sobre as superfícies, antes mesmo do início dos trabalhos, para inativar possíveis agentes patogénicos.

Em países como a Argentina e o Chile existe suspeita e evidência limitada de transmissão entre humanos, fenómeno descrito desde a década de 1990. Mesmo assim, isso não pressupõe qualquer risco pandémico. O problema de saúde pública é para os passageiros do navio: a incubação pode durar 45 dias.

Temas: Hantavírus Hantavírus Portugal Hantavírus pandemia Hantavírus covid-19 Pandemia

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