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França confirma o primeiro caso de hantavírus no país

CNN Portugal , TFR
Há 2h e 41min
Cruzeiro com surto de hantavírus chega a Tenerife após três mortes

Estado de saúde da mulher é considerado grave

Uma passageira francesa que viajava no cruzeiro MV Hondius testou positivo para hantavírus e o seu estado de saúde está a piorar, segundo a ministra da Saúde francesa, Stéphanie Rist.

A mulher fazia parte de um grupo de cinco passageiros franceses a bordo do navio. Os restantes quatro testaram negativo, mas vão ser novamente avaliados. Até ao momento, as autoridades francesas identificaram 22 contactos associados ao caso.

A informação surge no mesmo dia em que os EUA também confirmaram o primeiro caso de um cidadão norte-americano. O cidadão voou num avião fretado que transportava 17 norte-americanos, retirados de avião após o navio ter chegado a Tenerife, a maior ilha do arquipélago das Caraíbas. 

A OMS confirmou até agora sete casos de oito suspeitos de infeção com hantavírus em pessoas que viajaram no barco. Três pessoas morreram e nenhum dos doentes ou suspeitos de estarem infetados estavam já a bordo quando o barco chegou às Canárias.   

O navio viajava desde a Argentina, pelo Atlântico Sul, e suscitou um alerta sanitário internacional no passado fim de semana.   

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O hantavírus transmite-se geralmente a partir de roedores infetados. A variante detetada no paquete, o hantavírus Andes, é rara e pode transmitir-se de pessoa para pessoa.

Temas: Hantavírus França MV Hondius Cruzeiro Saúde

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