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Há dezenas de pessoas monitorizadas nos EUA por suspeita de Hantavírus - devem todas evitar contactos durante 42 dias

CNN Portugal , MJC
Há 52 min
Hantavírus (GettyImages)

O CDC sublinha, no entanto, que até ao momento não há nenhum caso de Hantavírus confirmado nos EUA

Há 41 pessoas nos Estados Unidos a ser monitorizadas por suspeita de hantavírus, informou o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA na quinta-feira. A maioria delas deve permanecer em casa e evitar o contacto com outras pessoas durante o período de monitorização de 42 dias.

O organismo sublinha, no entanto, que até ao momento não há nenhum caso de Hantavírus confirmado nos EUA.

As 41 pessoas - todas relacionadas com o surto surgido no navio de cruzeito Hondius - pertencem a três grupos principais, disse David Fitter, gestor de incidentes da resposta ao hantavírus do CDC, citado pela Reuters.

"Primeiro, passageiros que foram repatriados recentemente e que agora estão no Nebraska e Emory. Segundo, passageiros que já tinham deixado o navio e regressado a casa antes da identificação do surto. E terceiro, pessoas que podem ter sido expostas durante viagens, especificamente em voos onde houve um caso sintomático", disse Fitter aos jornalistas numa teleconferência.

Temas: Hantavírus EUA
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