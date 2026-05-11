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Passageiro espanhol que estava no navio testa positivo para Hantavírus

António Guimarães
Há 14 min
Hantavírus (AP)

N) del hospital.

Paciente "não apresenta sintomas e o seu estado geral é bom"

Um dos 14 passageiros espanhóis que saíram este domingo em Tenerife testou positivo para o Hantavírus no primeiro teste realizado.

De acordo com o Ministério da Saúde, este é um dos doentes internados em quarentena no hospital Gómez Ulla, em Madrid.

De acordo com a nota do Ministério da Saúde de Espanha, este passageiro "não apresenta sintomas e o seu estado geral é bom".

Os restantes 13 passageiros testaram negativo neste primeiro teste de PCR, que ainda terá de ser confirmado em teste a realizar nos próximos dias ou até nas próximas horas.

O paciente deverá agora ser transferido para uma unidade de isolamento e tratamento de alto nível naquele mesmo hospital.

Em todo o caso, todas as pessoas vão permanecer em quarentena, depois de terem saído em Tenerife após várias semanas de sobressalto a bordo do navio Hondius, cujo surto existente já provocou a morte a três pessoas.

EM ATUALIZAÇÃO

Temas: Hantavírus Espanha Hondius
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