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O primeiro caso positivo de hantavírus em Espanha já teve alta

CNN Portugal , PP
Há 58 min
Hantavírus (GettyImages)
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Até ao momento apenas dois espanhóis testaram positivo para o Hantavírus, mas várias pessoas continuam em isolamento

O primeiro caso positivo de hantavírus entre os 13 espanhóis que se encontravam em quarentena no hospital militar Gómez Ulla já superou a doença e recebeu alta, escreve o El País A segunda pessoa infetada continua numa unidade de isolamento, com uma ligeira febre, e os outros 11 espanhóis que viajavam no cruzeiro MV Hondius aguardam um último teste PCR negativo para passarem para isolamento domiciliário a partir de sábado.

O Ministério da Saúde aprovou, ainda esta quinta-feira, um protocolo para permitir que as pessoas com resultados positivos possam receber alta quando superarem a infeção. Para tal, é necessário permanecer pelo menos três dias sem sintomas compatíveis com a doença e obter dois resultados negativos em testes PCR realizados na urina e no exsudado orofaríngeo, separados por um intervalo mínimo de 48 horas, algo que já aconteceu no paciente que recebeu alta.

Segundo explica o Ministério da Saúde num comunicado, os estudos mais recentes sobre a estirpe Andes do hantavírus mostram que a deteção de ARN viral no sangue pode persistir durante um período prolongado após a recuperação clínica: "Por este motivo, os critérios de alta não se baseiam exclusivamente na negativização do PCR sanguíneo, mas na ausência de sintomas e na negativização das amostras biológicas mais diretamente relacionadas com a possível eliminação do vírus, como a urina e o exsudado orofaríngeo", salienta o comunicado.

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Consequentemente, o protocolo prevê expressamente que algumas pessoas possam continuar com um resultado positivo no teste PCR no sangue após receberem alta hospitalar. "As evidências científicas disponíveis indicam que esta persistência do material genético viral pode prolongar-se após a recuperação clínica, sem que tenha sido demonstrado que isso represente um risco de transmissão da doença. Nestes casos, continuarão sob acompanhamento clínico durante seis meses para monitorizar a sua evolução, detetar possíveis sequelas e realizar controlos periódicos até que o teste se torne negativo", explica o ministério.

Este mesmo procedimento será aplicado à outra pessoa que testou positivo, que se encontra isolada com febre baixa. Até agora, encontrava-se perfeitamente bem, mas esta quinta-feira desenvolveu sintomas ligeiros.

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