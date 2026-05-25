Espanha confirma mais um caso de hantavírus

Há 45 min

Teste foi realizado numa das rondas de rotina aos 14 cidadãos espanhóis que desembarcaram do Hondius

Foi confirmado um novo caso positivo de hantavírus em Espanha, depois da realização de um teste PCR a uma das pessoas que está em quarentena no Hospital Central da Defesa Gómez Ulla.

De acordo com o governo espanhol, trata-se de uma pessoa que teve um contacto próximo no seguimento do protocolo epidemiológico que foi ativado após a deteção do surto no navio Hondius.

A pessoa em causa já estava debaixo de vigilância clínica e em isolamento desde que deu entrada naquela unidade, naquilo que foi o seguimento do Sistema de Alerta Precoce e de Resposta Rápida (SIAPR).

O paciente foi imediatamente transferido para a Unidade de Isolamento de Alto Nível daquele mesmo hospital, onde deve continuar internado e sob acompanhamento, seguindo-se todas as normas de segurança para impedir a propagação do vírus.

O paciente em causa está assintomático e foi diagnosticado na sequência dos testes periódicos realizados aos 13 passageiros e ao membro da tripulação do Hondius que estão internados naquele hospital, ao qual chegaram a 10 de maio depois de semanas em alto-mar.