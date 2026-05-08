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Espanha confirma caso suspeito de hantavírus

CNN Portugal , CM
Há 1h e 6min
Profissionais de saúde entram no MV Hondius, navio de cruzeiro que transporta cerca de 150 pessoas, e que permanece ao largo de Cabo Verde devido a um foco de hantavírus. (Qasem Elhato via AP)

A mulher em causa era passageira no mesmo voo que a doente neerlandesa que morreu em Joanesburgo após a viagem no navio de cruzeiro MV Hondius

O governo espanhol confirmou, esta sexta-feira, que há um caso suspeito de hantavírus no país.

Trata-se de uma mulher, em Alicante, no sudeste de Espanha, que apresenta sintomas compatíveis com uma infecção por hantavírus, disse o secretário de Estado da Saúde, Javier Padilla, aos jornalistas.

A mulher em causa era passageira no mesmo voo que a doente neerlandesa que morreu em Joanesburgo após a viagem no navio de cruzeiro MV Hondius.

Até ao momento o surto de hantavírus a bordo do navio já provocou três mortos.

O cruzeiro, que zarpou da Argentina com 149 pessoas a bordo, de 23 nacionalidades, fazia a rota entre Ushuaia (Argentina) e as ilhas Canárias, durante todo o mês de abril, com paragens no Atlântico Sul para turismo de observação da vida selvagem.

Na quarta-feira, o ECDC admitiu como hipótese que alguns passageiros tenham sido expostos à estirpe Andes do vírus na Argentina, antes de embarcarem, e podem ter transmitido o vírus a outros passageiros já a bordo do navio.

Os hantavírus são vírus zoonóticos, caracterizados por infetar roedores, e diferentes espécies circulam na Europa, na Ásia e no continente americano.

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Embora tenham sido identificadas numerosas espécies de hantavírus, apenas algumas estão associadas a infeção humana, nos quais podem causar doença grave, cujas manifestações clínicas dependem do tipo de vírus, que difere entre zonas geográficas.

Temas: Hantavírus Hantavírus contágio Hantavírus Portugal Hantavírus Espanha Alicante
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