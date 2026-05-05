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Centro Europeu diz que risco do surto de hantavírus a bordo de navio é baixo para a Europa

Agência Lusa , AM
Há 29 min
O navio de cruzeiro MV Hondius parado ao largo do porto da Praia, Cabo Verde, a 3 de maio de 2026. AFP/Getty Images

O cruzeiro, de bandeira holandesa, está atualmente ao largo da costa de Cabo Verde, com 147 pessoas a bordo

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) considera muito baixo o risco para a população europeia em geral decorrente do surto de doença respiratória aguda grave a bordo de um navio, ao largo de Cabo Verde.

O ECDC lembra que estão a ser tomadas as medidas adequadas de prevenção e controlo de infeções a bordo e que os hantavírus – confirmado em pelo menos um caso – não se transmitem facilmente entre humanos.

Entre os passageiros do navio, três pessoas morreram e uma está gravemente doente. Outras duas pessoas, ambas membros da tripulação, apresentam sintomas respiratórios e febre.

A bordo do cruzeiro Hondius está um cidadão português (membro da tripulação) que, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, não pediu até ao momento qualquer ajuda diplomática.

O navio fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e as ilhas Canárias, tendo realizado paragens no Atlântico Sul para turismo de observação da vida selvagem.

O centro europeu refere que está a monitorizar de perto a situação e em contacto com as autoridades nacionais de saúde pública e com a Organização Mundial da Saúde para avaliar as informações epidemiológicas disponíveis e as possíveis implicações para a Europa.

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O cruzeiro, de bandeira holandesa, está atualmente ao largo da costa de Cabo Verde, com 147 pessoas a bordo.

O ECDC indica que a infeção por hantavírus foi confirmada em laboratório em pelo menos uma pessoa e que estão a ser desenvolvidas investigações adicionais, incluindo mais testes laboratoriais e avaliações de exposição.

Os hantavírus podem passar de animais para humanos, geralmente quando as pessoas inalam poeira ou minúsculas partículas expelidas pela urina, fezes ou saliva de roedores infetados, particularmente em locais fechados ou mal ventilados.

Nas Américas, alguns hantavírus podem causar a síndrome pulmonar por hantavírus, uma doença grave caracterizada por febre e sintomas gerais, seguidos por insuficiência respiratória aguda.

A maioria dos hantavírus não se transmite de pessoa para pessoa. A exceção é o vírus Andes, relatado principalmente em partes da América do Sul e que já mostrou conseguir espalhar-se entre humanos.

Ainda não se sabe se a transmissão no surto atual ocorreu por exposição ambiental ou entre pessoas, qual a origem da infeção e o hantavírus específico envolvido também ainda não foi identificado.

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De acordo com o ECDC, estão a ser desenvolvidas medidas a bordo do navio para reduzir o risco de novas infeções entre passageiros e tripulantes.

Temas: Hantavírus ECDC Cabo verde Surto
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