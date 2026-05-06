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Hantavírus: três passageiros do cruzeiro a caminho dos Países Baixos para tratamento

CNN Portugal , PP (atualizado às 11:43)
Há 38 min
O navio de cruzeiro MV Hondius parado ao largo do porto da Praia, Cabo Verde, a 3 de maio de 2026. AFP/Getty Images

Turistas retirados são dos Países Baixos, Alemanha e do Reino Unido. OMS também confirma que a estirpe identificada é a andina, a única transmissível entre humanos

A Organização Mundial de Saúde (OMS) avança que três casos suspeitos de contaminação pelo surto de hantavírus a bordo do Hondius já foram retirados do navio cruzeiro ancorado ao largo da Praia, em Cabo Verde, e estão a caminho dos Países Baixos para receberem tratamento médico, escreve a agência Reuters.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos avançou ainda que os passageiros são um cidadão neerlandês, um britânico e um alemão. Já o jornal alemão Bild avançou que a cidadã alemã que se encontrava a bordo do navio será levada para um hospital na cidade alemã de Düsseldorf para realização de exames, acrescentando que a mulher não apresentava sintomas.

Entretanto a OMS também confirma que a estirpe identificada é a andina, a única transmissível entre humanos. Esta quarta-feira o ministro da Saúde sul-africano já tinha avançado esta informação, numa comissão parlamentar.

Dois dos passageiros do navio de cruzeiro tinham sido transferidos para Joanesburgo, um morreu e o outro permanece hospitalizado.

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“Os testes iniciais mostram que se trata, de facto, da estirpe andina. Esta é a única estirpe, entre as 38 estirpes conhecidas, que pode ser transmitida de uma pessoa para outra”, explicou o ministro da Saúde, Aaron Motsoaledi.

A avaliação da OMS sobre o surto de hantavírus no navio de cruzeiro continua a ser de «baixo risco», apesar da transmissão entre humanos
 
Apesar da confirmação de que o surto de hantavírus no navio de cruzeiro pode propagar-se de pessoa para pessoa não altera a avaliação de risco da Organização Mundial da Saúde (OMS), que permanece como de baixo risco, afirmou o representante da agência da ONU na África do Sul, escreve a Reuters.
 
"Não, isso não altera a avaliação de risco porque... a transmissão ocorre principalmente quando se entra em contacto com um roedor infetado e mesmo... a transmissão entre humanos ocorre (apenas) em contactos muito, muito próximos», disse Shenaaz El-Halabi à Reuters numa videochamada.

O navio, com 149 pessoas (88 passageiros) de 23 nacionalidades fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, de onde saiu a 20 de março, e as ilhas Canárias, com paragens no Atlântico Sul para turismo de observação da vida selvagem.

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