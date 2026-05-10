Primeiros 14 passageiros do MV Hondius já foram retirados do navio

Há 1h e 12min

A retirada dos passageiros será feita por nacionalidades

Os primeiros 14 passageiros do navio de cruzeiro MV Hondius, de nacionalidade espanhola, já foram retirados da embarcação este domingo. O navio, que enfrenta um surto de Hantavírus com seis casos confirmados e três vítimas mortais, entrou no porto de Granadilla de Abona, em Tenerife, pelas 06:00.

A operação de desembarque teve início pelas 08:00, após o cruzeiro ter ancorado e não atracado, para evitar qualquer risco de contaminação em terra. Os cidadãos espanhóis foram os primeiros a sair, sendo transferidos diretamente para o aeroporto de Tenerife Sul, em dois autocarros diferentes.

Nesse aeroporto, um avião militar aguardava o grupo para o transporte imediato para Madrid, onde os passageiros cumprirão quarentena no Hospital Gómez Ulla.

O processo de retirada dos mais de 100 passageiros a bordo será faseado por nacionalidades, em grupos de cinco pessoas, prevendo-se que termine apenas na segunda-feira.

Este calendário motivou a rejeição do Governo das Canárias, com o presidente regional, Fernando Clavijo, a acusar o governo central de incumprimento, alegando que o acordo inicial previa que a operação durasse apenas 12 horas.

A entrada do MV Hondius no porto foi, aliás, imposta por uma resolução da Direção-Geral da Marinha Mercante, após a recusa das autoridades portuárias locais em acolher o navio. A diretora-geral, Ana Núñez Velasco, justificou a medida face ao risco de segurança marítima e à "necessidade urgente de assistência médica a bordo".

Apesar de o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ter afastado o cenário de uma "nova covid" e mantido o risco para a saúde pública como "baixo", as medidas de precaução são extremas. A OMS classificou todos os passageiros como "contactos de alto risco", determinando um período de acompanhamento obrigatório de 42 dias.