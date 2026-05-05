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O vírus que matou a mulher de Gene Hackman está novamente na ordem do dia. Entenda tudo

CNN
Há 35 min
Gene Hackman (AP)

Chama-se hantavírus. Betsy Arakawa morreu "vários dias antes" de Gene Hackman, que acabou por morrer devido a um problema cardiovascular potenciado "pela Alzheimer em estado avançado". Os cadáveres de ambos foram encontrados ao mesmo tempo

As autoridades declararam em fevereiro deste ano que a causa da morte de Betsy Arakawa, casada com o ator Gene Hackman, foi o hantavírus - um vírus raro que pode infetar humanos através do contacto com roedores. É habitual a contração do vírus através da exposição de humanos à urina, fezes ou saliva de ratos e mais de um terço das pessoas que desenvolve sintomas respiratórios pode morrer da doença. 

Eis o que sabemos sobre o hantavírus, que agora está a causar o pânico a bordo de um cruzeiro.

Origem e transmissão

O hantavírus é frequentemente contraído nos Estados Unidos através do Peromyscus, também conhecido como rato-cervo. A principal incidência do vírus surge através da exposição de humanos à urina, fezes ou saliva de ratos, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC). Não se transmite de pessoa para pessoa.

Quando as fezes e a urina secam e se misturam com o pó, podem ser inalados, sobretudo em espaços pequenos e mal ventilados. A doença também pode ser transmitida se as pessoas tocarem ou ingerirem substâncias contaminadas ou forem mordidas por um animal infetado. O hantavírus não se transmite de pessoa para pessoa.

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A infeção é especialmente perigosa pela possibilidade de evoluir para a síndrome pulmonar por hantavírus, uma condição grave que afeta severamente os pulmões. Esta foi a complicação que levou à morte de Betsy Arakawa, conforme avançado pelas autoridades do estado norte-americano do Novo México.

Sintomas

Os sintomas podem demorar até dois meses a manifestar-se após o contacto com um roedor infetado, começando frequentemente com fadiga, febre e dores musculares. Estes podem evoluir rapidamente, em poucos dias, para tosse e falta de ar. Em casos graves, como o de Arakawa, a infeção provoca dificuldade respiratória extrema devido ao acumular de fluidos nos pulmões, o que pode ser fatal.

Letalidade

Segundo o CDC, diagnosticar o hantavírus em alguém infetado há menos de 72 horas é difícil, sendo frequentemente necessário a realização de testes repetidos após esse período para confirmar a infeção. Mais de um terço das pessoas que desenvolve sintomas respiratórios pode morrer da doença. Entre 1993 e 2022, foram reportados 834 casos nos EUA, sobretudo em estados ocidentais, evidenciando a sua presença constante, embora rara.

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O caso de Betsy Arakawa

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) foi informado do caso de hantavírus que parece ter causado a morte de Betsy Arakawa já bem depois da morte, segundo garantiram as autoridades do Novo México. Isto porque o hantavírus é classificado como uma "doença de notificação obrigatória", o que significa que, quando diagnosticado, os profissionais de saúde devem reportá-lo às autoridades estatais ou de saúde pública, de acordo com o CDC.

A autópsia de Arakawa revelou que a pianista provavelmente morreu de síndrome pulmonar por hantavírus. "Este não é um caso invulgar. Infelizmente, registamos casos todos os anos", disse Erin Phipps, diretora de saúde pública do departamento de veterinária do estado do Novo México. "Não estamos a ver quaisquer indicações de padrões anormais ou incomuns."

Temas: Hantavírus Cruzeiro Gene Hackman
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