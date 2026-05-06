Hantavírus: navio ruma a Espanha e há quarentena à vista após retirada de três passageiros

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Um total de oito pessoas - incluindo um cidadão suíço que regressou a casa e está a ser tratado em Zurique - são suspeitas de terem contraído o vírus. Três pessoas já morreram

O navio de cruzeiro de luxo atingido por um surto mortal de hantavírus e encalhado desde domingo ao largo da costa de Cabo Verde estava prestes a partir para Espanha esta quarta-feira, depois de três pessoas, duas delas gravemente doentes, terem sido retiradas, escreve a agência Reuters.



O MV Hondius, com cerca de 150 pessoas a bordo, deverá atracar em Tenerife, nas Ilhas Canárias, dentro de três dias, afirmou a ministra da Saúde de Espanha, acrescentando que os que ainda se encontram a bordo não apresentavam quaisquer sintomas da doença.



Uma vez em Tenerife, se ainda estiverem saudáveis, todos os cidadãos não espanhóis serão repatriados para os seus países, disse Mónica Garcia numa conferência de imprensa em Madrid.

Passageiros espanhóis irão fazer quarentena

Os 14 passageiros espanhóis serão colocados em quarentena num hospital militar em Madrid, afirmou Garcia. A duração da quarentena dependerá do momento em que possam ter entrado em contacto com o vírus, garantiu a ministra, acrescentando que o vírus tem um período de incubação de 45 dias.



Três pessoas - um casal neerlandês e um cidadão alemão - morreram até agora devido ao surto.



Um total de oito pessoas - incluindo um cidadão suíço que regressou a casa e está a ser tratado em Zurique - são suspeitas de terem contraído o vírus, tendo três delas sido confirmadas por testes laboratoriais, informou a Organização Mundial de Saúde.



A África do Sul confirmou ter identificado entre as vítimas a estirpe andina do vírus que pode - em casos raros - propagar-se entre humanos através de contacto muito próximo.



"Esta é a única estirpe (de hantavírus) conhecida por causar transmissão entre humanos, mas tal transmissão é muito rara e... só ocorre devido a contacto muito próximo", afirmou o Ministério da Saúde da África do Sul.

Três passageiros retirados do cruzeiro

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou numa publicação no X que as três pessoas retiradas do navio na quarta-feira estavam a caminho dos Países Baixos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros neerlandês indicou que entre essas pessoas se encontravam um neerlandês, um alemão e um britânico, e que seriam transportados para hospitais especializados na Europa.

Duas das pessoas evacuadas apresentavam sintomas agudos, informou a operadora do navio, a Oceanwide Expeditions. A terceira pessoa estava intimamente ligada ao passageiro alemão que morreu no navio em 2 de maio. O ministério holandês afirmou que essa pessoa estava possivelmente infetada com o vírus.



O navio partiu do extremo sul da Argentina no final de março e viajou para alguns dos locais mais remotos do planeta.



Cabo Verde tinha sido o destino final previsto para o navio, mas a nação insular ao largo da África Ocidental não permitiu que os passageiros desembarcassem devido ao surto.