Assistente de bordo da KLM internada em Amesterdão com suspeita de infeção por hantavírus após contacto com doente

Neerlandesa terá contactado com mulher que morreu infetada com hantavírus em Joanesburgo
Uma mulher neerlandesa foi internada num hospital em Amesterdão com sintomas compatíveis com infeção por hantavírus, confirmou esta quinta-feira o Ministério da Saúde dos Países Baixos.
Segundo a estação RTL, trata-se de uma assistente de bordo da KLM que terá contactado com a mulher que morreu infetada com hantavírus em Joanesburgo, na África do Sul.
As autoridades de saúde acompanham o caso e avaliam a eventual ligação epidemiológica entre as duas situações.
O hantavírus é associado sobretudo ao contacto com roedores infetados e pode provocar sintomas graves, dependendo da variante do vírus.
Até ao momento, não foram divulgados mais detalhes sobre o estado clínico da mulher internada em Amesterdão.