Assistente de bordo da KLM internada em Amesterdão com suspeita de infeção por hantavírus após contacto com doente

CNN Portugal , AM
Há 31 min
Hantavírus no navio MV Hondius (Misper Apawu/AP)

Dutch woman in Amsterdam hospital for possible hantavirus infection, health ministry says
 
AMSTERDAM, May 7 (Reuters) - A Dutch woman has been 
admitted  - to  - a  - hospital in Amsterdam after showing possible 
symptoms of a hantavirus infection, the Dutch health ministry 
said on Thursday.
 
Dutch broadcaster RTL said the woman was a stewardess at 
Dutch airline KLM, who had been in contact with a woman who died 
from a hantavirus infection in Johannesburg.

Neerlandesa terá contactado com mulher que morreu infetada com hantavírus em Joanesburgo

Uma mulher neerlandesa foi internada num hospital em Amesterdão com sintomas compatíveis com infeção por hantavírus, confirmou esta quinta-feira o Ministério da Saúde dos Países Baixos.

Segundo a estação RTL, trata-se de uma assistente de bordo da KLM que terá contactado com a mulher que morreu infetada com hantavírus em Joanesburgo, na África do Sul.

As autoridades de saúde acompanham o caso e avaliam a eventual ligação epidemiológica entre as duas situações.

O hantavírus é associado sobretudo ao contacto com roedores infetados e pode provocar sintomas graves, dependendo da variante do vírus.

Até ao momento, não foram divulgados mais detalhes sobre o estado clínico da mulher internada em Amesterdão.

Temas: Hantavírus Amesterdão Klm
