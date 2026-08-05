Objeto voador atinge avião de carga na Alemanha após drone com explosivos ser encontrado no mesmo aeroporto

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Horas problemáticas na Alemanha levaram a constrangimentos no espaço aéreo

Um objeto voador não identificado atingiu um avião de carga num aeroporto alemão, esta quarta-feira, e a descoberta de um drone que transportava um dispositivo explosivo causou transtornos e a suspensão de voos.

Um funcionário do aeroporto descobriu o drone numa área restrita das operações de voos de carga, perto da pista sul do aeroporto, de acordo com um comunicado da polícia estadual da Saxónia. Um robô antibombas foi acionado no âmbito da investigação, e o detonador acoplado ao drone foi removido.

Um segundo objeto voador não identificado colidiu posteriormente com um avião de carga depois de a aeronave ter abortado a aterragem devido ao encerramento da pista, informou a polícia. O avião sofreu danos ligeiros, mas aterrou em segurança no aeroporto de Hannover.

Técnicos forenses da polícia preparam-se para implantar um robô de desativação de explosivos perto de uma aeronave ucraniana no Aeroporto de Leipzig/Halle, na quarta-feira (Hendrik Schmidt/picture-alliance/dpa/AP)

As operações de voo foram temporariamente suspensas após a descoberta do drone, pouco antes da meia-noite. A faixa norte foi reaberta ainda na noite anterior, após uma inspeção, enquanto a faixa sul se manteve encerrada até esta quarta-feira.

Várias aeronaves, incluindo um avião de passageiros, foram obrigadas a desviar-se para outros aeroportos, segundo as autoridades.

Após a descoberta do engenho explosivo, a Procuradoria-Geral da Alemanha assumiu a investigação, juntamente com o Gabinete Central de Combate ao Extremismo da Saxónia (ZESA) e agentes do Centro de Defesa contra o Terrorismo e o Extremismo da Polícia (PTAZ).

A Alemanha tem estado em alerta máximo nos últimos meses devido à atividade não autorizada de drones, após uma série de incidentes perto de aeroportos, instalações militares e outras infraestruturas sensíveis.

O Aeroporto de Leipzig/Halle é um dos principais centros de carga da Europa e um dos poucos aeroportos alemães que permite operações de voos de carga 24 horas por dia.