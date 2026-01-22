Juiz proíbe Governo dos EUA de revistar aparelhos de jornalista alvo de buscas

Agência Lusa , AM
Há 3h e 24min
Washington Post (AP)

Hannah Natanson escreve sobre a atividade do Governo de Trump e faz parte de um grupo de jornalistas que recebeu o Prémio Pulitzer em 2022 pela cobertura do ataque ao Capitólio

Um juiz federal proibiu o Governo dos Estados Unidos de aceder à informação contida em dispositivos eletrónicos, apreendidos há uma semana passada, durante buscas na residência de uma jornalista do diário Washington Post.

"O governo deve reter, mas não examinar, os dispositivos apreendidos pelas autoridades (...) até que o tribunal o autorize", escreveu o juiz William Porter na decisão divulgada na quarta-feira, referindo-se a uma disputa legal em curso sobre as buscas.

A 14 de janeiro, a agência de investigação federal dos Estados Unidos, o FBI, efetuou buscas na residência de Hannah Natanson, no âmbito de uma investigação sobre fugas de informações importantes para a segurança nacional.

A jornalista estava em casa, na Virgínia (leste), perto de Washington, que se encontrava em casa quando os agentes entraram e apreenderam "o telefone, os dois computadores portáteis e um 'smartwatch' Garmin", disse o Washington Post.

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, disse nas redes sociais que as buscas tinha acontecido "a pedido do Departamento de Guerra", porque a jornalista "estava a receber e a publicar informações confidenciais e ilegalmente divulgadas por um subcontratado do Pentágono".

Embora não seja invulgar que o FBI tente identificar fontes de jornalistas que publicam informações sensíveis, "é extremamente incomum e agressivo que as autoridades realizem uma busca à residência de um jornalista", observou o Washington Post.

O jornal "solicitou ao tribunal que ordene a devolução imediata de todos os dispositivos e impeça a sua utilização", segundo um comunicado.

"Qualquer outra decisão incentivaria futuras rusgas às redações e normalizaria a censura através de um mandado de busca", acrescentou o Washington Post.

Hannah Natanson escreve sobre a atividade do Governo de Trump e faz parte de um grupo de jornalistas que recebeu o Prémio Pulitzer em 2022 pela cobertura do ataque ao Capitólio, a 06 de janeiro de 2021, protagonizado por uma turba de apoiantes do atual chefe de Estado, que perdeu as eleições presidenciais de 2020 para o candidato democrata Joe Biden (2021-2025).

Os agentes do FBI disseram à jornalista não ser ela o alvo da investigação, que se centra em Aurelio Perez-Lugones, um administrador de sistemas de uma empresa de Maryland com uma autorização de segurança com acesso a "informações ultrassecretas", acusado de ter consultado e levado para casa relatórios confidenciais dos serviços secretos, noticiou o diário.

Perez-Lugones, que serviu na Marinha dos Estados Unidos durante 20 anos, entre 1982 e 2002, antes de trabalhar como subcontratado para o Pentágono desde então, foi detido no início de janeiro em Maryland (leste).

Em abril, Pam Bondi revogou um diploma do Governo Biden que impedia as autoridades de revistar os registos telefónicos de jornalistas para identificar funcionários do Governo que pudessem ter fornecido informações confidenciais a meios de comunicação social.

Temas: Hannah Natanson Washington Post Buscas Jornalista

E.U.A.

Juiz proíbe Governo dos EUA de revistar aparelhos de jornalista alvo de buscas

Há 3h e 24min

Trump diz que tem um acordo "para sempre", "infinito", sobre a Gronelândia

Ontem às 23:00

Trump disse que "os EUA devolveram a Gronelândia à Dinamarca", mas não foi bem assim

Ontem às 21:58

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

Ontem às 21:13
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

Ontem às 09:43

Reunificação do 1.º e 2.º ciclos entra em vigor já no próximo ano. FNE queixa-se de não ter sido ouvida antes do anúncio

Ontem às 12:45

Maquinista do comboio que descarrilou em Espanha alertou centro de controlo para parar todos os comboios

Ontem às 07:59

Comboios da Fertagus com problemas devido a anomalia na infraestrutura

20 jan, 13:22

Há uma nuvem a pairar sobre a independência europeia. "Os americanos estão a empurrar-nos para uma situação muito mais insegura do que pensávamos"

Ontem às 07:00

Passagem da depressão Ingrid coloca Portugal em alerta

20 jan, 22:22

Criança encontrada no meio da linha em Córdoba tinha ido a Madrid ver o Rei Leão. Os pais e o irmão morreram

Ontem às 10:37

Chuva forte, neve no Alentejo e Algarve, ventos até 100km/h e ondas de 15 metros: prepare-se para a Ingrid

Ontem às 21:22

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

Ontem às 21:13

Trump diz que esta é "a maior declaração" que já fez: "As pessoas pensavam que eu ia usar a força na Gronelândia. Não quero usar a força. Não vou usar a força"

Ontem às 16:06

Um arquipélago perdido no oceano e com metade do tamanho de Lisboa é a nova razão para os EUA anexarem a Gronelândia

20 jan, 16:51