Corpos ensanguentados espalhados pelas ruas: ataque atribuído a gangue mata 70 pessoas (pelo menos) no Haiti

Há 1h e 8min

Ataque deixou um rasto de destruição no bairro de Jean-Denis

Cerca de 70 pessoas foram mortas no domingo num ataque atribuído ao grupo armado "Gran Grif" contra os residentes do bairro de Jean Denis, no departamento de Artibonite, no Haiti, segundo noticiaram os meios de comunicação locais esta segunda-feira.

O ataque, atribuído ao gangue Gran Grif, deixou um rasto de destruição no bairro de Jean-Denis, com casas incendiadas e corpos ensanguentados espalhados pelas ruas, segundo mostram vídeos divulgados nas redes sociais. De acordo com a Associated Press, muitos moradores foram apanhados no meio do caos e enfrentaram momentos de grande tensão.

Até ao momento não é conhecido o número exato de vítimas, mas relatos preliminares apontam para cerca de 70 mortos. Este episódio é mais um numa longa sequência de violência que tem abalado o Haiti nos últimos cinco anos, num contexto de crescente poder dos gangues desde o assassínio do presidente Jovenel Moïse, em 2021.