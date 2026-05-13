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Euribor volta a subir em todos os prazos e atinge novo máximo a três meses

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 21min
Habitação (Manuel de Almeida/Lusa)

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,62% e 24,65%, respetivamente

A taxa Euribor subiu esta quarta-feira a três, a seis e a 12 meses e no prazo mais curto para um novo máximo desde abril de 2025.

Com as alterações, a taxa a três meses, que avançou para 2,283%, continuou abaixo das taxas a seis (2,548%) e a 12 meses (2,860%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu esta quarta-feira, ao ser fixada em 2,548%, mais 0,063 pontos do que na terça-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a março indicam que a Euribor a seis meses representava 39,41% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,62% e 24,65%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou, pela terceira sessão consecutiva, para 2,860%, mais 0,062 pontos do que na sessão anterior.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses subiu esta quarta-feira, ao ser fixada em 2,283%, mais 0,031 pontos e um novo máximo desde abril do ano passado.

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Em relação à média mensal da Euribor de abril esta subiu nos três prazos, mas de forma mais acentuada nos mais longos e menos do que em março.

A média mensal da Euribor em abril subiu 0,066 pontos para 2,175% a três meses.

Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor avançou 0,132 pontos para 2,454% e 0,182 pontos para 2,747%, respetivamente.

Em 30 de abril, na segunda reunião desde o início da guerra, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

O mercado antecipou esta manutenção das taxas diretoras, mas prevê um aumento na próxima reunião de política monetária do BCE em junho.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 10 e 11 de junho em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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