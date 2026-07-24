Novo máximo histórico: avaliação bancária da habitação bate recorde e chega aos 2.228 euros/m2

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 31min
Imobiliário (Associated Press)
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Região Autónoma dos Açores foi a região onde se verificou o aumento mais expressivo face ao mês anterior

O valor mediano de avaliação bancária na habitação atingiu um novo máximo histórico de 2.228 euros por metro quadrado em junho, mais 20 euros do que no mês anterior e 16,6% acima do mês homólogo de 2025, divulgou o INE esta sexta-feira.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o aumento homólogo de 16,6% do valor mediano da avaliação bancária - realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação - foi inferior ao registado em maio (17,1%), enquanto a variação em cadeia fixou-se em 0,9%.

A Região Autónoma dos Açores foi a região onde se verificou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (3,1%), não se tendo registado qualquer descida.

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Temas: Habitação Recorde
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