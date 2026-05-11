Pacote para a habitação continua sem sair do papel e rendas não param de subir

Há 3h e 8min

REVISTA DE IMPRENSA | Segundo os proprietários, os atrasos estão a criar incerteza e a retirar casas do mercado de arrendamento

Oito meses depois de ter sido anunciado pelo Governo, o pacote fiscal para a habitação continua sem sair do papel. Algumas medidas já foram aprovadas no Parlamento, mas ainda não foram publicadas, enquanto outras continuam sem proposta formal.

Apesar do aumento da oferta de casas para arrendar, os preços das rendas continuam a subir. Proprietários ouvidos pelo Publico dizem que os atrasos estão a gerar incerteza e a afastar imóveis do mercado.