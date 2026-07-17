Mercado da habitação bate recorde: vendas ultrapassam os 41 mil milhões de euros em 2025

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No ano passado, transacionaram-se 169.812 alojamentos de habitação

As habitações transacionadas em 2025 totalizaram 41,2 mil milhões de euros, correspondendo ao valor mais elevado da série iniciada em 2009 e a um crescimento de 21,7% face a 2024, avançou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No ano passado, transacionaram-se 169.812 alojamentos de habitação, um aumento de 8,6% relativamente a 2024, com mais cerca de 13.500 unidades, concluiu o INE, nas Estatísticas da Construção e Habitação 2025.

Segundo os dados da autoridade estatística, em 2025 registaram-se crescimentos no licenciamento de edifícios e fogos, no número de transações, avaliações, preços e rendas, tendo havido uma diminuição no número de edifícios concluídos e um aumento na conclusão de fogos.