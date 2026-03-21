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Centenas de pessoas em protesto em Lisboa pelo direito à habitação

Agência Lusa , NM
Há 32 min
Imobiliário (Associated Press)

Manifestantes exigem respostas contra o contínuo aumento dos preços das casas

A defesa do direito à habitação juntou este sábado em Lisboa centenas de pessoas que pintaram a Avenida da Liberdade com cartazes pedindo respostas contra o contínuo aumento dos preços das casas.

Perto das 16:00, uma hora depois do início da concentração, continuavam a chegar àquela que é uma das zonas mais movimentadas da capital manifestantes para se juntar às várias centenas de pessoas que ocupavam o topo da Avenida da Liberdade, junto à rotunda do Marquês de Pombal, antes de iniciarem uma marcha em direção à Praça dos Restauradores.

Com palavras de ordem como “Menos renda e mais salário” ou “Do bairro à cidade, queremos dignidade”, ao ritmo da música tocada em tambores, os manifestantes exibiam cartazes em que se liam mensagens como “Em vez de controlarem o meu o meu corpo, controlem as rendas”, “55 prédios: é o Luís a colecionar” e “Fartos de escolher pagar renda ou comer”.

O protesto foi promovido pela plataforma Casa Para Viver, que na semana passada qualificou de "irresponsáveis" as mais recentes medidas do Governo para responder à crise na habitação, em particular aquelas que tornam mais céleres os despejos.

Em Lisboa, a cidade da União Europeia (UE) onde os habitantes destinam uma maior percentagem do salário para pagar a habitação - segundo um relatório do Conselho Europeu que revela que os lisboetas destinam 116% do salário para habitação -, a manifestação juntou jovens diretamente afetados e pessoas com casa própria que, mesmo sendo proprietárias, apontam os preços elevados como uma das maiores crises em Portugal.

Além de Lisboa, 15 outras localidades respondem este sábado ao apelo da plataforma Casa para Viver, que espera uma adesão de milhares de pessoas em todo o país, com centenas de organizações a responderem ao manifesto "Já não dá! Voltamos à rua por Casa para Viver!".

Temas: Habitação Lisboa Manifestação Protesto

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