Norte concentra quase metade da construção nova em Portugal e lidera crescimento habitacional

Há 1h e 35min

REVISTA DE IMPRENSA | Vila Nova de Gaia liderou a nível nacional

A região Norte concentrou quase metade dos fogos licenciados para habitação familiar em Portugal Continental em 2025, confirmando-se como o principal motor da construção no país. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística citados pelo Jornal de Notícias, foram licenciados 18.950 fogos, o equivalente a 47% do total, superando a soma da Grande Lisboa, Península de Setúbal e Oeste e Vale do Tejo.

A dinâmica foi particularmente forte na Área Metropolitana do Porto, com destaque para Vila Nova de Gaia, que liderou a nível nacional. O município registou 7255 transações de habitação, mais 11% do que em 2024, acompanhadas por uma subida de 20,1% nos preços.

Além de Gaia e Porto, vários concelhos do Norte evidenciaram crescimento significativo, incluindo Barcelos, Guimarães, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão, Matosinhos, Paços de Ferreira e Gondomar.

A região fechou o ano à frente do resto do país, concentrando no último trimestre 38,4% dos edifícios licenciados e 39,4% das novas construções.

A forte procura, aliada a terrenos mais acessíveis, tem atraído investimento e impulsionado o setor. Em cidades como Braga, o mercado imobiliário também mostra expansão, sustentado pelo crescimento populacional e por medidas municipais de incentivo à construção.