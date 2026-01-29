IHRU abre concurso para 39 casas de renda acessível em seis concelhos

Agência Lusa , NM
Há 1h e 34min
Crise na habitação em Portugal (GettyImages)

As casas em concurso variam entre T0 e T5 e que podem candidatar-se pessoas singulares ou agregados familiares

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) abriu concursos para o sorteio de 39 casas de renda acessível, nos concelhos de Almada, Amadora, Caldas da Rainha, Lisboa, Porto e Vila Nova de Gaia, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, o IHRU indicou que as casas em concurso variam entre T0 e T5 e que podem candidatar-se pessoas singulares ou agregados familiares que cumpram os critérios definidos.

De acordo com a nota, será dada prioridade a pessoas com idade até 35 anos e a famílias monoparentais e com quebras de rendimento superiores a 20% (quando comparado com os rendimentos dos três meses precedentes ou com o mesmo período do ano anterior).

A informação detalhada sobre os concursos encontra-se disponível na plataforma ihruarrenda.portaldahabitacao.pt, através da qual devem ser submetidas as candidaturas, até ao dia 09 de fevereiro.

IHRU abre concurso para 39 casas de renda acessível em seis concelhos

