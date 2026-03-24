Empresas compram uma em cada oito casas e pagam mais 6% que famílias em 2025

CNN Portugal , AM
Há 1h e 39min
Imobiliário (Associated Press)

REVISTA DE IMPRENSA || O preço médio das habitações ultrapassou os 250 mil euros no final do ano

As empresas compraram uma em cada oito casas em Portugal em 2025 e pagaram, em média, mais 6% do que as famílias, num ano marcado por novos máximos no mercado imobiliário, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística citados pelo Público.

O preço médio das habitações ultrapassou os 250 mil euros no final do ano, num contexto em que o valor global das transações atingiu mais de 41 mil milhões de euros, com um total de 169.812 casas vendidas, ambos recordes.

Apesar do peso dominante das famílias, responsáveis por 87,5% das compras, as empresas e outras entidades institucionais mantêm influência significativa, sobretudo por pagarem valores mais elevados. Em média, estas entidades desembolsaram cerca de 255 mil euros por casa, acima dos 240 mil pagos pelas famílias.

Também os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro continuam a pressionar os preços, pagando cerca de 70% mais do que os residentes, embora representem apenas 5% das transações. O impacto é mais visível no Algarve, onde ultrapassam 20% das compras.

Num mercado em forte aceleração, os preços das casas subiram 17,6% em 2025 e já duplicaram desde 2019.

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Imobiliário

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