Taxa Euribor sobe a três e a seis meses e desce a 12 meses

Agência Lusa , AM
Há 2h e 10min
Habitação (Manuel de Almeida/Lusa)

A média mensal da Euribor em dezembro subiu 0,006 pontos para 2,048% a três meses e 0,008 pontos para 2,139% a seis meses. A 12 meses, a média mensal da Euribor avançou 0,050 pontos para 2,267%

A taxa Euribor subiu esta segunda-feira a três e a seis meses e desceu a 12 meses face a sexta-feira.

Com as alterações desta segunda-feira, a taxa a três meses, que subiu para 2,020%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,130%) e 12 meses (2,249%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,130%, mais 0,014 pontos que na sexta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a novembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,6% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,84% e 25,17%, respetivamente.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses subiu para 2,020%, mais 0,001 pontos do que na sexta-feira.

Em sentido inverso, no prazo a 12 meses, a taxa Euribor recuou de 2,251% para 2,249%.

A média mensal da Euribor em dezembro subiu 0,006 pontos para 2,048% a três meses e 0,008 pontos para 2,139% a seis meses. A 12 meses, a média mensal da Euribor avançou 0,050 pontos para 2,267%.

Na reunião de 18 de dezembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, de novo, pela quarta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 04 e 05 de fevereiro, em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

Temas: Habitação Credito Habitação Euribor

Imobiliário

Taxa Euribor sobe a três e a seis meses e desce a 12 meses

Há 2h e 10min

Taxa Euribor sobe a seis e 12 meses e desce a três meses

9 jan, 10:57
01:39

Os preços das casas vão finalmente descer?

5 jan, 17:50

Prestação da casa sobe este mês para créditos com Euribor a 3 e 6 meses

5 jan, 12:46
Mais Imobiliário

Mais Lidas

"Há um avô que assa frango num sítio pequeno em Lisboa, tens de ir": a churrasqueira de Alcântara que conquistou a China

Ontem às 08:00

Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

Ontem às 17:04

Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo

Ontem às 19:00

Defesa: Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros

Ontem às 18:39

Tracking poll, dia 7: Seguro e Cotrim colados no topo, no dia em que Mendes sai do empate técnico (e Ventura passa a favorito)

Ontem às 20:12

Há uma região de Portugal onde a pobreza não pára de crescer. A culpa é da "falta de atenção" do Estado e do crescimento da "imigração precária"

10 jan, 18:00

Para onde viajar em 2026: os melhores lugares para visitar

10 jan, 16:00

Este é o plano do exército para preparar Portugal "para a guerra de alta intensidade"

Hoje às 07:00

Ministério da Educação explica que orientação sobre sumários visa garantir "dados fiáveis"

10 jan, 14:50

Areia no estômago e pulmões pesados. Autópsia a Maycon aponta afogamento como causa da morte e afasta crime

10 jan, 17:41

Os novos comboios mais fascinantes que chegam em 2026

Ontem às 15:00

Dois terços das pessoas com cancro já não morrem da doença

Hoje às 07:07