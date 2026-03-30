Um em cada quatro créditos à compra de primeira habitação em 2025 financiado a 90%

Agência Lusa , BCE
Há 39 min
Habitação em Lisboa (Getty Images)

Tendência deve-se sobretudo à garantia pública para a compra de casa para jovens até aos 35 anos

Cerca de 24% das novas operações de crédito para habitação própria permanente tiveram um financiamento acima de 90%, impulsionado pela garantia pública, num valor equivalente ao anterior à entrada em vigor de medidas macroprudenciais, divulgou esta segunda-feira o Banco de Portugal.

Esta subida consta no relatório de acompanhamento das medidas macroprudenciais em Portugal referente a 2025 e deve-se sobretudo à garantia pública para a compra de casa para jovens até aos 35 anos.

“Este aumento decorre dos créditos concedidos ao abrigo da garantia do Estado, instituída pelo Decreto-Lei n.º 44/2024, na qual 85% dos empréstimos apresentaram um rácio LTV [loan-to-value] de 100%”, explica o Banco de Portugal no documento.

O rácio LTV resulta da relação entre o montante total de crédito por um imóvel e o mínimo entre o valor de avaliação ou o preço de aquisição.

No total do crédito à habitação concedido no ano passado, o peso dos novos créditos com um rácio LTV superior a 90% “aumentou de um valor residual (0,1%) em 2024, para 19%”.

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